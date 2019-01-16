«كاسر الأمواج» يتهيأ لثاني جولات الدراجات المائية الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تتهيأ منطقة «كاسر الأمواج» بكورنيش العاصمة أبوظبي، لانطلاقة ثاني جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية، يوم الجمعة المقبل، والتي ستشهد مشاركة ما يزيد على 60 متسابقاً يتنافسون في 8 فئات مختلفة، في البطولة التي تندرج تحت أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ويتم احتساب نقاطها ضمن تصنيف الاتحاد لمستويات المتسابقين وبشكل سنوي، ويشهد نادي أبوظبي، غداً عملية التسجيل للمتسابقين الذين لم يقوموا بالتسجيل الإلكتروني عبر الموقع.

بالإضافة إلى الاجتماع التنويري والإلزامي مع نهاية اليوم لكل المتسابقين، لإطلاعهم على تفاصيل السباق المثير بعد غدٍ والذي يقام على مرحلتين صباحية ومسائية، وأعلن سالم الرميثي مدير عام النادي عن استعداد وجاهزية كل كوادر النادي وأطقمه من أجل الجولة الثانية من البطولة، كما شدد على الاكتمال والتجهيز الكامل للإعدادات اللوجستية من أجل الجولة، حيث إنها تقام في المكان المعتاد والدائم للمنافسة على كورنيش أبوظبي.

وقال: توجهنا في الموسمين الماضيين لأن تكون الانطلاقة والبداية من شاطئ جزيرة ياس، وهذه المرة أردنا أن تكون البداية هنا من على شاطئ أبوظبي للمشاركين معنا، بحيث نقوم لاحقاً في الجولات المقبلة بتغيير مكان السباق والتنقل في شواطئ أبوظبي المختلفة، وأكد الرميثي أن إقامة السباق والمنافسة تأتي أيضاً في بداية عام التسامح 2019 وهو الشعار النبيل الذي ستحمله كل منافسات النادي وبطولاته في هذا الموسم.