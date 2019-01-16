صدارة رباعية في انطلاقة شطرنج المؤسسات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، منافسات النسخة السابعة من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي بمقر نادي الشطرنج بالشارقة، وشهد حفل الافتتاح د. طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وحميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج .

وجمال عيسى المدفع الأمين العام وعدد من أعضاء مجلسي إدارتي نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويشارك في البطولة 40 لاعباً يمثلون 16 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة، وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدر أربعة لاعبين بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات .

وهم: عبد العزيز عمراليافعي من القيادة العامة لشرطة الشارقة وعثمان سومانتري وعبدالباري باندا باتوبور وكاتي أبيدي أغوس وجميعهم من جمعية الشارقة التعاونية، وأكّد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة الباسمة.

مشيراً إلى أن البطولة في نسختها السابعة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة، ووجه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.