9 فرق تتنافس في بطولة الكأس الفضي للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبي أن بطولة الكأس الفضي للبولو يمثل باكورة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبي للموسم 2018/‏‏2019 والتي ستقام بنهاية هذا الشهر، على أرض ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو بدبي ستشهد مشاركة 9 فرق ذات التصنيف 18 هانديكاب الأعلى في تصنيف البطولات بالموسم وسيقودها نجوم اللعبة من المواطنين تتقدمهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب الأبرز خليجياً بالإضافة لمشاركة نجوم اللعبة من محترفي الدول الأجنبية، ووجه محمد الحبتور الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على رعايته الكريمة للبطولة، معرباً عن سعادته البالغة بالنجاحات الفنية والتنظيمية التي تحققت لبطولات العام الحالي والماضي والزخم الجماهيري والإعلامي الذي حظيت به هذه الرياضة.

وأشار الحبتور إلى أن الإعلان عن كافة تفاصيل البطولة سيتم من خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في بفندق ريسورت بدبي صباح يوم الأحد المقبل، منوهاً إلى أن هذا الموسم يشهد العديد من البطولات المتنوعة المحلية والخارجية، كما أكد أن البطولات التي تم إقامتها حتى الآن مثلت الفرصة الكافية لوقف القائمين على الفرق لجهوزيتها الكاملة في سعيها لتحقيق أفضل النتائج، وتمنى في ختام حديثه التوفيق لجميع الفرق بهذا الموسم والذي اعتبره الأقوى والأكثر سخونة وتحدياً بعد أن شهدت اللعبة تطوراً منشوداً إلى جانب حرص الفرق على تدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين المحترفين.