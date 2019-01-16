كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين وتستمر حتى 27 يناير الجاري، ويبلغ مجموعة جوائزها 27 مليون درهم و63 سيارة للفائزين، وتقام المنافسات عبر 83 شوطاً لأصحاب السمو الشيوخ، إذ تضم منافسات اليوم الأول فئات التلواح عبر 3 أشواط.

فيما تشمل فئة الجرناس شوطين، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات فئة التلواح إلى الأدوار النهائية، وتخضع الصقور إلى فحوص طبية عقب انتهاء المنافسات؛ للتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للبطولة.

ويحصل العشرة الأوائل من كل فئة على جوائز قيّمة، ففي فئة التلواح يحصل البطل على سيارة ودرع، والوصيف على 35 ألف درهم ودرع، والثالث على 25 ألف درهم ودرع، فيما سيحصل أصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر على جائزة 10 آلاف درهم، وأما شوط الرمز، فيحصل البطل على 200 ألف درهم ودرع، وأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية هي نفس القيمة التي يحصل عليها أصحاب المراكز نفسها في الأشواط السابقة.

ووجه سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم السخي وغير المحدود للرياضة بشكل عام والرياضات التراثية والصيد بالصقور بشكل خاص.

مزاينة

أعلن سلطان المحمود، عن إطلاق مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور لعام 2019، والتي ستكون ضمن المسابقة وبعدد 8 أشواط بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية التي رصدت لها جوائز قيّمة.