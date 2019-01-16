مدارس سيتي تطلق مبادرة «نمط حياة صحي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت مدارس سيتي لكرة القدم بالتعاون مع جمعية «البيت متوحد» ومستشفى «هيلث بوينت»، مبادرة «نمط حياة صحي» للسنة الثانية على التوالي، تهدف إلى تثقيف الأطفال حول أهمية النشاط البدني والأكل الصحي واتباع أساليب حياة صحية، وتضم المبادرة أكثر من1000 طالب مسجلين حالياً فيها ومن المتوقع مشاركة حوالي1500 طالب آخرين حتى يونيو القادم.

ويقود المبادرة التي أطلقت في فبراير 2018 مدربون مختصون من مدارس سيتي لكرة القدم إلى جانب أطباء من «هيلث بوينت»، يزورون المدارس في جميع أنحاء الإمارات لتقديم دروس ممتعة وتفاعلية حول التمارين الرياضية المنتظمة والخيارات الغذائية الصحيحة، والحصول على ما يكفي من النوم وشرب كميات كافية من الماء، حيث تشجع المبادرة الطلاب على مراقبة نومهم وطعامهم من خلال كتيب رسمي.