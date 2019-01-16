«بلشة» بطلة الأبكار في مهرجان محمد بن زايد للهجن

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس بقصر الصفيا، مأدبة غداء على شرف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، وذلك بمناسبة ختام منافسات مهرجان محمد بن زايد آل نهيان للهجن «التلة 2019».

حضر المأدبة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس لجنة سباقات الهجن في عجمان، وعدد من الشيوخ، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بالديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وكبار المسؤولين.

فوز «بلشة»

وكان معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بإمارة عجمان، قد حضرا منافسات اليوم الرابع لمهرجان محمد بن زايد للهجن «التلة – 2019»، الذي أقيم مساء أمس على أرضية ميدان التلة للهجن بعجمان، كما شهد المنافسات جميع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وخطفت «بلشة» لعبدالله علي بن سعيد بن دري المنصوري، ناموس الشوط الرئيسي الأول في الفترة المسائية والمخصص للإيذاع الأبكار ومسافة 6 كلم، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 8:57:7، وأهدت «بلشة» مالكها الكأس + مليون درهم، وجاءت في المركز الثاني «منصورة» لعلي فرج بن حمودة الظاهري بزمن قدره 9:01:1، ووصلت «غزل» لسالم عبيد بوظفيرة في المركز الثالث.

فوز «هداد»

وفي الشوط الرئيس الثاني والمخصص للإيذاع الجعدان، كان الموعد مع «هداد» لسعيد خليفة بالرشيد السويدي ليكسب الكأس + 800 ألف درهم، وقطع «هداد» مسافة الشوط البالغة 6 كلم بزمن قدره 9:01:4، وجاء في المركز الثاني «مخلاب» لسالم سعيد بن عمان المهيري وبتوقيت قدره 9:01:5.

ووصل في المركز الثالث «صياد» لعلي بن حليس العفاري وبزمن قدره 9:01:7، وحصل بقية الفائزين في الأشواط الرئيسية إلى صاحب المركز الخامس على جوائز نقدية قيمة. وبعد ختام المنافسات توج الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بإمارة عجمان.

الفترة الصباحية

انتزعت «تساخير» لسالم مانع الغويص السويدي ناموس الشوط الأول لسباقات الفترة الصباحية أمس، والتي ركضت فيها مطايا سن «الإيذاع» لمسافة 6 كلم وأقيمت على أرضية ميدان التلة، وسجلت «مودة زمناً قدره 9:04:09 دقائق، وحلقت «كحال» لمنصور عبدالله ضاعن الغفلي مع ناموس الشوط الثاني مسجلاً زمناً قدره 9:05:07 دقائق.

وفي الشوط الثالث حل «غازي» لسعيد جعفر بن مرخان الكتبي في المركز الأول والناموس بزمن قدره 9:06:07 دقائق، وتفوق «صبر» لراشد بطي محمد الغفلي على منافسيه في الشوط الرابع، ليحرز المركز الأول والناموس بزمن قدره 9:09:0 دقائق.

وفي الشوط الخامس فازت «عروبة»ـ لمبارك دغاش محمد العامري بالناموس والمركز الأول وقطعت مسافة الشوط في زمن قدره 9:14:08 دقائق، وفي الشوط السادس كانت «الذيبة» لـمالكها أحمد خليفة بالرشيد السويدي أولى الواصلات إلى خط النهاية لتحرز المركز الأول بتوقيت قدره 9:09:00 دقائق، وفي الشوط السابع انتزع «الشهم» لمهير علي راشد سويلم الناموس والمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 9:14:07 دقائق.

الشوط الثامن

وفي الشوط الثامن حلق «نبراس» لحمد محمد سهيل عويضان العامري مع الناموس وحصد المركز الأول بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 9:07:06 دقائق، وفي الشوط التاسع أهدت «الواعية الناموس والمركز الأول لبريك حمد بريك الفهيدة المري الكتبي بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 9:11:07 دقائق، وتصدرت «حكمة» لهديب بخيت هديب الجربوعي المري الشوط العاشر بزمن قدره 9:16:03 دقائق.

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فازت «محبه» لعوض الصغير عنوده العامري بالشوط الخامس عشر بتوقيت زمني 9:22:03 دقائق، وفي الشوط السادس عشر فازت «إعتبار» لحمد سهيل حمد العامري بتوقيت زمني 9:19:00 دقائق.