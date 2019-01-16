«دولية دبي للسلة».. بطولة التسامح

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ترجم اتحاد كرة السلة، مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 «عاماً للتسامح» إلى واقع في أول بطولة ينظمها اتحاد اللعبة في العام الحالي، وهي بطولة دبي الدولية، وأعلن اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة إطلاق اسم «بطولة التسامح» على النسخة الثلاثين، وتم التأكيد على انطلاقتها بالتزامن مع ختام كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019».

وتستمر «دولية دبي للسلة» حتى التاسع من فبراير المقبل، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 10 فرق من بينها المنتخب الوطني الأول، وتم إطلاق مسمى «بطولة التسامح» في أول قرار تصدره اللجنة العليا المنظمة للبطولة خلال اجتماعها، أمس، في مقر اتحاد السلة بدبي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، والذي أعرب عن فخر اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة بهذا المسمى الذي يعبّر ويرسخ أن الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمته الرفيعة والتي تعتبر امتداداً لـ «عام زايد»، وقال: «إن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عمل على ترسيخ قيمة التسامح الذي تسير عليه القيادة الرشيدة».