انطلاق ماراثون رماية «الشوزن تراب» في العين

المصدر: العين - البيان الرياضي

انطلقت أمس منافسات بطولة ماراثون الشيخ محمد بن أحمد بن محمد آل مكتوم، لرماية «الشوزن تراب»، في نسختها الأولى والتي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والغولف لثلاثة أيام، وتنظمها شركة تارجت لإدارة الأندية، ويرأس اللجنة المنظمة البطل الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، وتبدأ المنافسات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً.

ويشارك في النسخة الأولى لهذه البطولة 50 رامياً ورامية يمثلون 12 دولة هي: الإمارات، السعودية، لبنان، سوريا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، أمريكا، سلوفينيا، قبرص، الهند، النرويج. وخصصت اللجنة المنظمة للفائزين مبلغ 75 ألف درهم جوائز نقدية، ويرمي المشاركون 300 طبق في أيام البطولة الثلاثة، بواقع مائة طبق لليوم الواحد.