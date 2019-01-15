انطلاق بطولة محمد بن زايد للجوجيتسو بالقوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس منافسات النسخة الثالثة لبطولة محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو على مستوى القوات المسلحة في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي بمشاركة أكثر من 661 لاعباً يمثلون مختلف الوحدات العسكرية.

وتقام البطولة على مدار يومين وتتضمن فعاليات اليوم الأول أوزان 58، و62، و69 كيلو لفئة العمومي من 18 سنة إلى 29 سنة وفئة الأساتذة من 30 سنة فما فوق، وتتضمن فعاليات اليوم الثاني أوزان 77، و85، و94، و110 كيلو، وتقام المنازلات في الحزام الأبيض والحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود.