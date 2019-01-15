«دولية الفجيرة الخامسة لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق النسخة الخامسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة يومين، في مجمع زايد الرياضي، وسط إقبال واسع من اللاعبين المحترفين الدوليين فوق 16 عاماً، للمنافسة ضمن فئات الناشئين والكبار والأستاذة.

ونجحت بطولة الفجيرة الدولية خلال نسخها الماضية، في ترسيخ مكانتها العالمية، كمنصة احترافية على ساحة رياضة الجوجيتسو، فضلاً عن كونها محطة مهمة، ضمن الموسم الرياضي 2018 ــ 2019، باستقطابها لاعبين دوليين متميزين، ومساهماتها المستمرة في تعزيز خبرات اللاعبين المشاركين.

بطولة استراتيجية

وأكد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن الاتحاد يواصل تنظيم البطولات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع أهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة بتعزيز مكانة الدولة على مستوى العالم، واستقطاب اللاعبين المحترفين، فضلاً عن إتاحتها إمكانية رفع التصنيف المحلي والدولي للمشاركين، وبالتالي، الارتقاء بمسيرتهم الاحترافية إلى مستويات جديدة.

وأشار بن دلموج، إلى أن بطولة الفجيرة الدولية، التي تقام بنسختها الخامسة، باتت واحدة من البطولات التي تسترعي اهتمام مجتمع لاعبي الجوجيتسو من داخل الدولة وخارجها، حيث استطاعت أن تكون منصة انطلاق للعديد من اللاعبين إلى العالمية، بعد نجاحهم في جمع النقاط، ورفع مستوى التصنيف الدولي.

مستويات احترافية

وتوجّه بن دلموج بالشكر والتقدير إلى نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأكد أن استضافة إمارة الفجيرة لهذه البطولة، يعزز من مكانتها وحضورها في المحافل الرياضية، وقال: نحن على ثقة بأننا سنشهد منافسات حماسية ومستويات احترافية متقدمة، في ظل المشاركة الواسعة من ذوي السجلات الحافلة بالإنجازات على المستوى الوطني والدولي، وأضاف: بطولة الفجيرة الدولية، جزء لا يتجزأ من البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد سنوياً، فهي تتمتع بمكانة مهمة، بالنظر إلى اهتمام المدربين واللاعبين والمراقبين بها، لاستكشاف المواهب والقدرات الجديدة، ومتابعة تطوراتهم.

تفاصيل فنية

وتشهد البطولة، التي سيقوم على تحكيمها 13 حكماً، منافسات اللاعبين على خمسة أبسطة في اليوم الأول، و7 أبسطة في اليوم الثاني، إذ يتضمن اليوم الأول منافسات اللاعبين من الرجال والناشئين (بدون بدلة)، فيما تشارك اللاعبات من السيدات في اليوم الثاني، ضمن منافسات (بالبدلة) في جميع الفئات، والتي ستتوزع على خمسة أحزمة، هي الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والأسود، وتتضمن 7 أوزان لكل حزام.