«الطيار» يرعى بطل قوارب «الشواحيف»

المصدر: أبوظبي ــ محمد محسن

وقعت مجموعة الطيار أمس، برئاسة هزاع بن ربيع المهيري، عقد رعاية واحتضان للقارب رقم 1، حامل لقب بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة "الشواحيف" في الموسم الماضي، وذلك في مقر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، في حضور سالم الرميثي مدير عام النادي وعبد السلام فيروز مستشار التسويق، ومتسابقي قارب1، فالح المنصوري وسعيد القامة.

وأكد سالم الرميثي أن الرعاية تتماشى مع التطلعات التي ينشدها النادي بتواجد ودعم الرعاة لمتسابقي البحر، وتعد بادرة خير في عام التسامح. وقال: تأتي هذه الرعاية لتحقق رؤية مهمة نتطلع دوماً إلى اكتمالها في النادي لدى كل المتسابقين الذين يشاركون بمجهودات خاصة وفردية، ونشكر مجموعة الطيار لما قدمته من رعاية للفريق الإماراتي ونتمنى أن نشاهد مبادرات أخرى في المستقبل على نفس هذا النهج.

وأضاف الرميثي: النواخذة المنصوري والقامة، من الشباب المجتهدين ودوماً ما يبدعان في كل مشاركاتهم، ويستحقان هذه الرعاية لما يقدمانه من تفوق وحضور في منافسات «الشواحيف».

ومن جهته وجه هزاع بن ربيع المهيري الشكر إلى نادي أبوظبي والذي احتوى مقر توقيع صفقة الرعاية، مؤكداً أن توجه المجموعة دوماً يتماشى مع سياسة واستراتيجية الحكومة في وجود حضور ودعم من المؤسسات الوطنية والخاصة في دعم المتسابقين والرياضة وتعزيز حضورهم على خريطة المنافسة بمحاولة الوصول إلى الألقاب والمراكز الأولى.