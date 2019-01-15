9 لاعبات يتصدرن التصنيف العالمي يظهرن في «تنس دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق الكرة الصفراء في العالم إلى دبي الشهر المقبل وتحديداً من 17 فبراير وحتى 2 مارس المقبلين، لمتابعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات والرجال، التي يستضيفها استاد السوق الحرة، وتُستهل ببطولة السيدات، وتشارك فيها تسع من المصنفات العشر الأول في العالم، وفي مقدمتهن سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً وبطلة دورة فرنسا المفتوحة للتنس، وأربع من حاملات ألقاب بطولات «غراند سلام»، وإلينا سفيتولينا، حاملة لقب دبي مرتين.

كما تضم قائمة المشاركات ثلاث بطلات غراند سلام سابقات، واللاعبة السويسرية المتألقة بيليندا بينسيتش، التي انضمت مؤخراً إلى فيدرر لخوض كأس هوبمان، ونجح الثنائي في انتزاع الكأس للسنة الثانية على التوالي، وتخوض الرومانية هاليب بطولة دبي هذه المرة بدون مدرب بعد قرار دارين كوهيل التنحي وقضاء وقت أكبر مع عائلته، غير أنها ما زالت تتواصل معه يومياً تقريباً، وسيكون له تأثير قوي على أدائها خلال محاولتها استعادة اللقب الذي أحرزته في عام 2015.

أقوى المرشحات

وتعد أنجليك كيربر الحائزة لقبي بطولتي استراليا والولايات المتحدة المفتوحتين من أقوى المنافسات على اللقب، بعد بلوغها نصف نهائي دبي في العامين الماضيين، قبل أن تسقط في كل مرة أمام إلينا سفيتولينا التي توجت باللقبين لاحقاً، ومن المتوقع أن تواجه تحديا كبيرا من الدنماركية كارولين فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة 2018، التي تصدرت التصنيف العالمي الأول الموسم الماضي.

وأثبتت أنها منافِسة لا يستهان بها عقب تتويجها بلقب دبي في 2011، ومن اليابانية نعومي أوساكا، بطلة دورة الولايات المتحدة، التي شقت طريقها إلى النجومية بقوة منذ وصولها ربع نهائي دبي العام الماضي، وهزيمتها فيه أمام سفيتولينا، التي انضمت إلى قائمة اللاعبات اللواتي تُوجن بلقب دبي مرتين متتاليتين طوال 19 سنة من عمر الحدث وهما: الأمريكية فينوس ويليامز التي تُوجت بلقب دبي في 2009 و2010، وجاستين هنين التي سبق لها تدريب سفيتولينا، وتعد الأخيرة من أنجح اللاعبات في بطولة دبي برصيد أربعة ألقاب.