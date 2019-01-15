مواجهتان مهمتان في المجموعة الأولى بكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم مباراتان هامتان، في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، لحساب المجموعة الأولى، ضمن الجولة الثالثة في الدور الأول، يلتقي فيهما شباب الأهلي المتصدر بـ 6 نقاط مع ضيفه الوحدة الرابع 5 نقاط، بينما يحل العين الثالث 5 نقاط وبفارق الأهداف، ضيفاً على فريق بني ياس الخامس بنقطتين.

ويتطلع شباب الأهلي لتجاوز الوحدة الضيف الجديد على المسابقات هذا الموسم، لمواصلة مسيرته الناجحة وبلوغ الدور قبل النهائي كمحطة أولى في رحلة الدفاع عن اللقب.

وتبدو حظوظ شباب الأهلي أوفر في الفوز لقلة خبرة المنافس. وينشد العين العودة بفوز ثمين من ملعب بني ياس يمنحه فرصة تجديد الأمل في بلوغ قبل النهائي، وبدوره، يتطلع السماوي لتحقيق نتيجة مرضية رغم أنه ودع المنافسة مبكراً.