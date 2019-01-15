تنسيق رياضي بين لجنة الاستراتيجية وشركة «استثمار» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اطلعت لجنة الاستراتيجية في مجلس الشارقة الرياضي، وهي إحدى اللجان التي شكلها المجلس، بهدف تطوير القطاع الرياضي في الإمارة، على أعمال شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار (استثمار) ومختلف خططه وبرامجه وإسهامه في رفد النادي. حضر الاجتماع علي سالم المدفع نائب رئيس لجنة الاستراتيجية، ومحمد الحمادي المنسق العام، ومريم الهاشمي عضو اللجنة.

كما حضر من قبل الشركة شكري رزق المدير التنفيذي لشركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار. وتم بحث التعاون والتنسيق بين اللجنة والشركة، والعمل على تعزيز التعاون وآفاق العمل المشتركة في ظل قيام اللجنة وفق اختصاصاتها بوضع خطط استراتيجية للقطاع الرياضي في إمارة الشارقة وضمان تطبيقها في الأندية.