جميرا تحتضن أولى جولات «كايت سيرف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يحتضن شاطئ جميرا (صن سيت مول) يومي الجمعة والسبت المقبلين، منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي كايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

ويواصل النادي وللعام الثاني على التوالي اهتمامه برياضة كايت سيرف المحببة عند قطاع كبير من الشباب حيث ينظم الحدث بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف، ورئيس لجنة التجديف والتزحلق على الماء الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

ومن المنتظر أن يستقطب الحدث اهتماماً عريضاً من مرتادي شواطئ دبي للاستمتاع بالعروض مع عطلة نهاية الأسبوع كما سيشارك محبو الرياضات المثيرة والمغامرات البحرية حيث أوجد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومن خلال اهتمامه برياضة الكايت سيرف قاعدة متميزة، خاصة وأن شواطئ دانة الدنيا دبي تعتبر واحدة من أجمل الأماكن لممارسة هذا النشاط، حيث اختارت اللجنة المنظمة الجولة الأولى من بطولة دبي للكايت سيرف 2019 لتكون الحدث مع بداية عام التسامح.

ويتوقع أن يشارك في منافسات الجولة الأولى ما يزيد عن 60 متسابقا ومتسابقة يمثلون مختلف الجنسيات تم إخطارهم بموعد الحدث ومكانه حيث يعتمد التسجيل النهائي لجميع المشاركين في معسكر الحدث في شاطئ جميرا خلف مركز (صن سيت مول) للمشاركة في فئات البطولة والتي تشمل ثماني فئات، ويذكر أن النسخة الأولى الموسم الماضي، شهدت مشاركة 64 متسابقا ومتسابقة من 24 دولة بينها الإمارات.