«الفايزة» بطلة اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث لمهرجان محمد بن زايد «التلة – 2019»، والتي أقيمت على أرضية ميدان التلة لسباقات الهجن، كما شهد المنافسات الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ مايد بن عبد الله النعيمي، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

واستطاعت «الفايزة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، أن تحرز ناموس الشوط الرئيس الأول، والمخصص للقايا الأبكار لمسافة 5 كلم، وتكسب كأس+ مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 7:19:8، وجاءت «صواب» لسيف بن كليب الكتبي في المركز الثاني، بزمن قدره 7:24:9، ووصلت في المركز الثالث «إنجاز» لمحمد أحمد مطر ماجد الخييلي، بتوقيت بلغ 7:28:0.

الشوط الثاني

وفي الشوط الرئيس الثاني، والمخصص للجعدان، حلق «الذيب» لمحمد سلطان بن مرخان مع المركز الأول، وفاز بالكأس+ 800 ألف درهم، وأنهى «الذيب» مسافة الشوط بتوقيت بلغ 7:25:4، وجاء في المركز الثاني «المسك» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، بزمن قدره 7:28:4، ووصل في المركز الثالث «مايهاب» لسالم سعيد بن منانة، بزمن قدره 7:28:8.

وبعد ختام المنافسات، توج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ مايد بن عبد الله النعيمي، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي، الفائزين بالرموز في المنصة الرئيسة بميدان التلة.

وخطفت «الشاهينية» لحمودة محمد علي حمودة الكتبي، ناموس الشوط الأول في الفترة الصباحية، بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 7:30:0، وفي الشوط الثاني، كان الموعد مع «مسكتة» لمصبح سالم كاسب المسافري، لتحرز المركز الأول بتوقيت قدره 7:30:2، وفي الشوط الثالث، حلق «اللال» لراشد مهير علي الكتبي، مع المركز الأول، وأنهى المسافة بتوقيت بلغ 7:34:3.

فوز «هجام»

وأهدى «هجام»، مالكه راشد سالم سعيد بن حلوكه، ناموس الشوط الرابع، وأنهى مراحل الشوط في 7:31:9، وفي الشوط الخامس، كسبت «سمحة» لسالم سعيد بن منانة الكتبي، المركز الأول، بزمن بلغ 7:41:7، وفي الشوط السادس، انتصرت «الطيارة» لمحمد مسلم بن حم العامري بالمركز الأول، بعد أن قطعت المسافة بتوقيت قدره 7:34:5.

وفي الشوط السابع، جاء «الشميمي» لسالم سليم سالم العامري في المركز الأول، بتوقيت قدره 7:36:3، وتقدم «الفايز» لفهيد علي محمد جابر المري في الشوط الثامن، على منافسيه، ويصل في المركز الأول بزمن قدره 7:31:7، وفي الشوط التاسع، انتزعت «النصيبا» لجمعة عتيق الرميثي، ناموس الشوط والمركز الأول، بتوقيت بلغ 7:42:1.

تألق «بروق»

في الشوط العاشر، وصلت «بروق» لعبد الله سلطان بونواس الكتبي في المركز الأول، وبزمن قدره 7:37:0، وطار «شاهين» لسالم ضبيب علي العامري مع المركز الأول في الشوط 11، وأنهى مراحل الشوط بتوقيت قدره 7:40:4، وفي الشوط 12، كان «متعب» لصالح بنيه صالح البلوي، على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول، وأنهى مراحل الشوط بزمن قدره 7:42:0.

وفي الشوط 13، تقدمت «وصايف» لسالم سلطان سالم الزرعي على منافسيها، محققة المركز الأول بتوقيت قدره 7:42:0، وفي الشوط 14، كسبت «سمرهم» لسالم سلطان سالم الزرعي، ناموس الشوط بتوقيت بلغ 7:38:2، وفي الشوط 15، كان «شاهين» لسعيد ناصر محمد عامر البلوشي، أول الواصلين لخط الختام، بتوقيت قدره 7:40:9.

وفي الشوط 16، وصل «النمر» لمحمد سالم محمد الفهيدة المري في المركز الأول، بزمن قدره 7:39:9، وأهدت «وجنة»، مالكها محمد علي حليس العفاري، ناموس الشوط 17، بعد إحرازها للمركز الأول بتوقيت قدره 7:37:5، وفي الشوط 18، انتصرت «هجر» لعلي هزيم محمد المسافري، على منافسيها، محققة المركز الأول بتوقيت قدره 7:46:9.

تقدم «الذيب»

وفي الشوط 19، فاز «الذيب» لمحمد أحمد بخيت كراز السبوسي بالمركز الأول، بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 7:42:3، وفي الشوط 20، خطف «هداف» لمحمد إبراهيم سيف المسافري المركز الأول، بزمن بلغ 7:40:5، وفي الشوط 21، كانت «سمحة» لسعيد محسن مسري الهاملي، أول الواصلات لخط الختام، محرزة المركز الأول بزمن قدره 7:48:4.

وفي الشوط 22، جاءت «غبة» لراشد طالب شريم المري في المركز الأول، بتوقيت بلغ 7:45:4، وفي الشوط 23، تصدرت «خيرة» لسالم سهيل مسعود العامري، مراحل الشوط، محققة المركز الأول بتوقيت بلغ 7:44:0.

وفي الشوط 24، انتصرت «وعر» لبادي تركي الدوسري، على منافسيها، لتصل في المركز الأول، بزمن قدره 7:40:8، وفي الشوط 25، فازت «ربشة» لمحمد سالم علي العامري بالمركز الأول، بتوقيت بلغ 7:46:7.

26

في آخر أشواط الفترة الصباحية الشوط 26، كانت «بطولة» لعبد الله سعيد عبد الله المهيري، على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 7:40:2، وشهدت التحديات الصباحية، مشاركة كبيرة لملاك الهجن، مثلوا دول مجلس التعاون الخليجي.