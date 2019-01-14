البطولة السابعة لشطرنج المؤسسات الحكومية تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم الاثنين فعاليات البطولة السابعة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 50 لاعباً يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة. ويشارك في البطولة أكثر من خمسين لاعباً ولاعبة يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة.

من جانبه أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة، عمل على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة الباسمة، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها السابعة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة، لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة، ووجه ابن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.