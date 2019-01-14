حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين عضوين في نادي دبي للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتعيين أعضاء في مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وتم صدور القرار بموجب القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته لسنة 2017، والقرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتضمن تعيين سعيد يوسف عبد الله شكري وأمل عبد العزيز عبد الرحمن العارف عضوين في مجلس الإدارة. وحدد القرار مدة عضويتهما في مجلس الإدارة لتكون للمدة المتبقية للعضوية في المجلس المشكل بموجب القرار رقم 2 الصادر في شهر مارس 2018 الذي تم فيه تشكيل مجلس إدارة النادي، كما تضمن القرار العمل به من تاريخ صدوره.