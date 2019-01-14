«نصف ماراثون رأس الخيمة» فبراير المقبل

Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

تواصل إمارة رأس الخيمة استعداداتها لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من الحدث السنوي المرتقب «نصف ماراثون رأس الخيمة»، والذي سينطلق 8 فبراير 2019 في جزيرة المرجان، وسيجمع نخبة من الرياضيين المحترفين وعشاق الجري والهواة في إمارة رأس الخيمة، الساعين لتحطيم الأرقام القياسية من خلال المشاركة في أسرع سباق نصف ماراثون في العالم، واختبار مسار السباق الجديد الذي تحيط به المناظر الخلابة. وعلاوة على السباقات الفردية المعتادة وتحديات فرق التتابع (المكونة من أربعة متسابقين)، ستقدم نسخة 2019 من «نصف ماراثون رأس الخيمة» فئات جديدة تحت مسمى سباقات «ميني ماراثون»، والتي صممت خصيصاً للعائلات والمتسابقين الأصغر عمراً، وتضم سباقات فئة «ميني ماراثون» الجديدة مساراً يمتد على مسافة 2.3 كم للمشاركين الصغار من عمر 7 إلى 12 عاماً، وسباق «تيينز داش» لمسافة 5 كم مخصصاً للمتسابقين من عمر 11 إلى 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك سباقان آخران مخصصان لإشراك جميع أفراد العائلة، حيث يمكن لـ«الآباء والبنات» و«الأمهات والأولاد» تشكيل فرق من شخصين لخوض السباق الممتد لمسافة 2.3 كم معاً.

برنامج الفعاليات

وينطلق برنامج الفعاليات من الساعة الثانية عشرة بسباق «ميني ماراثون» للصغار من عمر 7 إلى 12 عاماً، والساعة 12.30 ظهراً سباق «ميني ماراثون» للآباء والبنات من عمر 5 إلى 12 عاماً، والساعة الواحدة ظهراً سباق «ميني ماراثون» للأمهات والأولاد من عمر 5 إلى 12 عاماً، والواحدة و30 دقيقة ينطلق سباق «تيينز داش» الممتد لمسافة 5 كم لليافعين من عمر 11 - 17 عاماً. وتمتلك جميع السباقات ذات نقاط البداية والنهاية على غرار السباق الرئيسي الذي يقام صباحاً، بما يتيح للمشاركين الركض على نفس المضمار الذي يركض عليه نخبة من أفضل العدائين في العالم الساعين إلى تحقيق لقب سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة» وتحطيم بعض الأرقام القياسية الجديدة.

مكان جديد

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يسعدنا أن نستضيف «نصف ماراثون رأس الخيمة» بنسخته الثالثة عشرة في مكانه الجديد لهذا العام جزيرة المرجان، وتعتبر إمارة رأس الخيمة مكاناً مثالياً لإقامة مثل هذه الفعالية الرائعة، بما تحتضنه من مناظر طبيعية خلابة وشواطئ رائعة وإرث تاريخي وثقافي أصيل، وقد جاء اختيار مكان ومسار السباق الجديد هذا العام انسجاماً مع المعايير الدولية التي يتطلبها تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي المهم، ونحن على ثقة من أن نسخة هذا العام ستنال رضا المتنافسين والمشاهدين على حد سواء. نرحب بالزوار وهواة الرياضة في إمارة رأس الخيمة، إذ سيقدم حدث هذا العام إضافات جديدة وشيقة للعائلات من كافة الأعمار.