«مهيبة» تنتزع ناموس الحقايق الأبكار

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان محمد بن زايد للهجن «التلة - 2019»، والتي أقيمت مساء أمس على أرضية ميدان التلة بإمارة عجمان، كما شهد المنافسات، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، من جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، واستطاعت «مهيبة» لسعيد محمد سالمين المنصوري، أن تنتزع ناموس الشوط الرئيس الأول، والمخصص للحقايق الأبكار، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:41:4، وفازت «مهيبة» بكأس+ 1 مليون درهم، وجاءت في المركز الثاني «الزود» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، والتي أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 5:41:5، ووصلت في المركز الثالث «كفاح» لسالم سعيد بن منانة المتبي، بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 5:42:2، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «شاهين» لعبد الله يافور المنصوري، لينتزع كأس+ 800 ألف درهم، والمخصصة للفائز بشوط الحقايق الجعدان، واستطاع «شاهين»، أن ينهي المسافة بزمن قدره 5:44:0، وجاء «خطير» لمنصور محمد آل سالمين المنصوري في المركز الثاني، بزمن بلغ 5:47:4، ووصل «الغزال» لأحمد بالحزمي قناص العامري، وبتوقيت قدره 5:47:9، وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، الفائزين بأشواط الرموز.

الفترة الصباحية

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت انتزاع «سلابة» لعتيق علي راشد بالقوم الكتبي، جائزة الشوط الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:54:8، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «راهي» لناصر سيف مصبح بن طوق، ليحرز المركز الأول، وناموس الشوط بتوقيت قدره 5:56:7، وفي الشوط الثالث، طارت «الشاهينية» لمهير عوض حمد الكعبي مع ناموس الشوط والمركز الأول، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:54:9، وأهدى «الفارس»، مالكه سيف مبارك سيف الكتبي، المركز الأول في الشوط الرابع، وأنهى مراحل الشوط بزمن بلغ 5:57:9، وفي الشوط الخامس تصدرت «نوف» لمحمد علي حمد المري، مراحل الشوط، محققة المركز الأول بزمن قدره 5:57:9، وفي الشوط السادس، انتصرت «توزيع» لحمد علي حمود المالكي على منافسيها، ووصلت في المركز الأول بتوقيت قدره 5:57:9.

فوز «الراجحي»

وفي الشوط السابع، كسب «الراجحي» لمحمد علي محمد المري، ناموس الشوط والمركز الأول، وبزمن قدره 6:00:5، وفي الشوط الثامن، خطفت «الذيبة» لعيسى أحمد عبد الله محمد الوهيبي، المركز الأول بزمن قدره 6:05:7، وفي الشوط التاسع، فازت «الشايبة» لعلي عبد الله علي آل فهيدة المري، بالمركز الأول، وبزمن قدره 5:59:7، وانتصر «جرجيز» لحمود محمد حمود الجحافي بناموس الشوط العاشر، وبتوقيت قدره 5:57:7، وفي الشوط 11، طارت «صوغة» لناصر معيوف سرحان الدرعي، مع أول المراكز، وبزمن قدره 6:01:3، وفي الشوط 12، كانت «البطرانة» لناصر معيوف سرحان الدرعي، على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 6:01:8، وفي الشوط 13، تصدر «مشهور» لمحمد مبارك محمد الفهيدة المري مراحل الشوط، محققاً المركز الأول والناموس، بزمن قدره 5:59:3.

«الظفرة» تتألق

وفي الشوط 14، جاءت «الظفرة» لسعيد عامر سالم المغيري في المركز الأول، وبتوقيت بلغ 6:02:6، وفي الشوط 15، انتصرت «الذيبة» للاهوم سعد طالب آل فهيدة الخمري بالمركز الأول، وبزمن قدره 6:02:6، وفي الشوط 16، طار «عزام» لعامر سالم صباح الوهيبي بالمركز الأول، وبزمن قدره 5:57:1، وفي الشوط 17، انتزعت «مشكورة» لسهيل سالم لوتية العامري، ناموس الشوط، محرزة المركز الأول بتوقيت قدره 5:59:1، وفي الشوط 18، كان «شملدر» لمهنا سليمان خلف السعدي، على موعد مع المركز الأول، وأنهى مراحل الشوط بتوقيت قدره 6:03:7، وفي الشوط 19، طارت «شهاليل» لعلي عبد الله الفهيده المري، مع ناموس الشوط والمركز الأول، بزمن قدره 5:59:7، وشهدت المنافسات الصباحية، مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

20

في آخر أشواط الفترة الصباحية، الشوط 20، كان الموعد مع «الحذر» لسعيد بطي محمد مصبح الشامسي، ليحقق المركز الأول وناموس الشوط.