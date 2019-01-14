مطارات أبوظبي تدعم «صندوق رعاية المواهب الرياضية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت مطارات أبوظبي عن التزامها بدعم «صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية» الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة خلال ديسمبر الماضي بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة.

ويتمثل دعم مطارات أبوظبي للصندوق ترسيخاً لالتزام الشركة في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، بهدف لعب دور فعال في رعاية وتعزيز قدرات الرياضيين من مواطني الدولة ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم الرياضية عالمياً. وبهذه المناسبة، قال محمد الكثيري نائب أول الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاتصال في مطارات أبوظبي: «حرصت مطارات أبوظبي على تقديم المبادرات التي من شأنها أن تنعكس على مختلف فئات المجتمع في الدولة».