المازمي بطل ختام بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس، في صالة الأندلس الرياضية بالشارقة، بطولة الاتحاد للمبارزة للناشئين تحت 17 سنة للشباب والفتيات، في الأسلحة الثلاثة (الإيبيه والفلورييه والسابر)، والتي نظمها اتحاد اللعبة ضمن روزنامته السنوية للبطولات المحلية، وشارك فيها أكثر من 135 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة ومراكز التدريب المتخصصة للعبة، وحضر حفل الختام، د. هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام للاتحاد، رئيسة لجنة رياضة المرأة للمبارزة، وعبد الرحمن المليحي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ومشرف لعبة المبارزة، وعدد كبير من مسؤولي الأندية والمراكز المشاركة في البطولة، حيث قامت هدى المطروشي بتتويج اللاعبين واللاعبات الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في الأسلحة الثلاثة.

المازمي الذهبي

وكان بطل مشهد الختام اللاعب محمد المازمي من نادي الشارقة الرياضي، الذي أحرز ميداليتين ذهبيتين، في سلاحي (الايبيه والسابر)، لمنافسات الشباب، وكانت الأولى، في سلاح الايبيه (سيف المبارزة)، والتي شارك فيها 27 لاعباً من الأندية المشاركة، وحقق المازمي المركز الأول بعد فوزه في النهائي على اللاعب سيف أحمد لشكري من مركز دبي للمبارزة بنتيجة 15/‏ 12، فيما نال البرونزية مناصفة اللاعبين صلاح الدين محمد من نادي بني ياس وزيوفيل دوثوت من أكاديمية دبي للمبارزة، وكانت الذهبية الثانية للمازمي في سلاح السابر (سلاح السيف) بمشاركة 11 لاعباً، بعد فوزه على اللاعب سيف أحمد لشكري من نادي مركز دبي للمبارزة في النهائي 15/‏ 13، وحصل على البرونزية مناصفة اللاعبان أحمد الحمادي من نادي الشارقة وخالد العامري من نادي بني ياس، وفي منافسات الشباب لسلاح الفلوريه (الشيش)، شارك 27 لاعباً، وحقق الميدالية الذهبية اللاعب محمد الصايغ من مركز دبي للمبارزة، بعد فوزه على عبد الرحمن الحوسني من نادي الشارقة في النهائي بنتيجة 15/‏ 8، وكانت الميدالية البرونزية مناصفة بين اللاعبين مصطفى أحمد من نادي الشارقة وعبدالله أهلي من نادي مركز دبي للمبارزة.

منافسات الفتيات

وفي منافسات سلاح الإيبيه للفتيات وبمشاركة 22 لاعبة، حققت اليزي كيزيبلاش من نادي بني ياس المركز الأول، بعد فوزها على زميلتها ديما حفور بنتيجة 15/‏ 10، ونال البرونزية مناصفة اللاعبتان لين جيدوين من أكاديمية بدبي للمبارزة وشوق بلال من نادي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفي منافسات الفلوريه شاركت 22 لاعبة وحققت اللاعبة نورة البريكي المركز الأول من نادي بني ياس بعد فوزها على زميلتها ديما حفور بنتيجة 15/‏ 6، والمركز الثالث جاء مناصفة بين لبنى الكعبي من نادي بني ياس وشهد خرام من نادي شباب الأهلي، وفازت بلقب سلاح السابر للفتيات، والذي شاركت فيه 9 لاعبات، شهد خرام من نادي شباب الأهلي بعد فوزها على نورة البريكي من نادي بني ياس بنتيجة 15/‏ 14، والمركز الثالث مناصفة بين حبيبة محمد من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وليلى السياري من نادي بني ياس.