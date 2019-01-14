احتكار إماراتي لمنصة تتويج «دبي للدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2019)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على شاطئ ميركاتو أول من أمس، نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيرين بمشاركة 60 متسابقاً من 9 دول هي فرنسا وبريطانيا والنمسا والمجر والدنمارك واليابان والكويت والمغرب ومصر، إضافة إلى نجوم الإمارات الذين تألقوا في الفئات الإحدى عشرة التي أقيمت منافساتها وخطفوا الأضواء من بين النجوم المشاركين، وكان الحدث الأبرز في سباق دبي، ظهور فئات الناشئين بحلتها الجديدة والتي شهدت ميلاد عدد من النجوم الصاعدين منهم خمسة لفتوا الأنظار، يمثلون مستقبل هذه الرياضة من بينهم نجما أكاديمية مؤسسة (فيكتوري تيم) سهيل راشد الطاير على متن الدراجة 5 وحمدان سعيد جابر على متن الدراجة 89 واللذان احتلا المركزين الأول والثاني في فئة واقف جي بي 3 (2) للناشئين لفئة 10-12 سنة، بينما جاء الكويتي فارس رمضان ثالثاً.

تألق الناشئين

كما تألق في الحدث المتسابق الصاعد علي عيسى آل علي في منافسات فئة واقف جي بي 3 (1) للناشئين 8-10 سنوات، على متن الدراجة 7 محرزاً المركز الأول ومتقدماً على المتسابق الصاعد عمر عيسى الحمادي الذي احتل المركز الثاني، وواصل بطلنا الصاعد أحمد عيسى الحمادي تألقه في منافسات الناشئين وظفر بلقب فئة واقف جي بي 3 (3) للناشئين 13-15 سنة، مؤكداً حسن استعداده للموسم الجديد ومتفوقاً على منافسيه في هذه الفئة الكويتي شاهين رمضان (الثاني) والمتسابق حميد خالد المطروشي (الثالث).

الاستعراض الحر

وذهبت ألقاب الاستعراض الحر في سباق دبي كالعادة، إلى نجوم الإمارات الذين أبهروا جمهور شاطئ ميركاتو، حيث فاز بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا نجم فريق أبوظبي بالمركز الأول في الحركات الاستعراضية متفوقاً على بطلنا عبدالجليل العوضي والمغربي ياسين فضلي، ونجح بطلنا العالمي مانع حبيب المرزوقي نجم فريق الشارقة في مواصلة سيطرته المطلقة على فئة الألواح المائية الطائرة (هايدرو فلاي) محققاً الصدارة ومتفوقاً على سعود الحمادي (الثاني) وشقيقه ماجد حبيب المرزوقي، وشهدت منافسات جالس جي بي 3 وهي الفئة المخصصة لنجوم الإمارات فوز نجم فريق الشارقة عبدالله الحمادي بالمركز الأول فيما جاء الشيخ سعيد بطي آل مكتوم نجم فريق (اكستريم بايك أند جت سكي) في المركز الثاني وحصل عامر عبدالرزاق حوير من فريق (ام أر كي) على المركز الثالث.

واحتكر أبطال الإمارات أيضاً منافسات فئة جالس جي بي 2 ونال المتسابق أبو بكر ناصر المركز الأول متفوقاً على نجم فريق (ام أر كي) المتسابق سلمان يونس العوضي (الثاني) ونجم فريق الشارقة المتسابق مانع حبيب المرزوقي (الثالث) والذي شارك في ثلاث فئات مختلفة، وشهدت منافسات سباق دبي تألق أبطالنا في باقي الفئات حيث حصد فريق نادي الشارقة المركزين الثاني والثالث في منافسات واقف جي بي 2 عبر المتسابق عبدالله عبدالرحمن الحمادي (الثاني) وزميله سلطان عيسى الحمادي (الثالث) وذهب المركز الأول إلى الكويتي سالم المطوع.

مقارعة نجوم العالم

وقارع أبطالنا نجوم العالم في منافسات المحترفين حيث سجل نجم فريق (ام تي ام) للتجارة البحرية بطلنا الأولمبي صاحب ذهبية دورة الألعاب الآسيوية (أندونيسيا 2018) علي محمد يوسف اللنجاوي حضوراً متميزاً في فئة الأقوياء جالس جي بي 1 وأنهى السباق في المركز الثالث خلف متصدر التصنيف العالمي الكويتي يوسف العبدالرزاق (الأول) والياباني شينجي كوجيزاكاي (الثاني)، كما لمع نجم بطلنا سلمان يونس العوضي من فريق (ام أر كي) والذي نال المركز الثالث في واقف جي بي 1 خلف بطل العالم النمساوي كيفين رايتيرر من فريق مؤسسة الفيكتوري تيم والذي احتل المركز الأول والفرنسي العالمي ستيفان دوالياك (الثالث)، وفي منافسات فئة جالس جي بي 4 (سبارك) حصل المتسابق سعود يوسف الخوري على المركز الثالث في الترتيب العام خلف الكويتيين يوسف بيان الخلفان (الأول) وأحمد عبدالعزيز الخضاري (الثاني).

انطلاقة متميزة

وأشاد علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالانطلاقة المتميزة والناجحة التي انتهى عليها سباق دبي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019، والتي مثلت أول الفعاليات التي ينظمها النادي في عام التسامح، وأثنى على الدور المهم والكبير الذي بذلته اللجنة المنظمة في التجهيز للسباق وأيضاً اللجنة المشرفة على كورس السباق الأمر الذي أسهم في النجاح الكبير للحدث وخاصة بتميز مكان السباق في شاطئ جميل ومسرح رائع للفعاليات الرياضية البحرية.

تتويج

عقب نهاية المنافسات قام علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه محمد الشامسي مدير الدعم المؤسسي وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات إضافة إلى مهرة فلكناز أمين عام اتحاد الرياضات البحرية وناصر الظاهري رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة وسط فرحة كبيرة من المشاركين.