النصر يشارك الشارقة صدارة المجموعة الثانية في كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حقق فريق كرة اليد بنادي النصر أول من أمس بعقر داره فوزاً مهماً على ضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 26/‏‏29، في ختام الجولة الثانية ضمن منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ليرفع العميد رصيده إلى 5 نقاط ويشارك فريق الشارقة صدارة المجموعة الثانية، ويقترب من حجز مقعد في الدور قبل النهائي للبطولة، وأما الجزيرة يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط ويأتي الظفرة رابعاً بنقطتين، وجاءت المباراة بمجملها لمصلحة النصر رغم تفوق الضيف الجزراوي في البداية، حيث تقدم بالأهداف وكاد أن ينهي الشوط الأول متقدماً، لكن النصر عادله مع نهاية الشوط 15/‏‏15، وفي الشوط الثاني تقدم العميد بفارق ثلاثة أهداف، بل ووسع الفارق في منتصف الشوط بالهجوم المرتد السريع إلى 6 أهداف، ليطمئن أصحاب الأرض على النتيجة مبكراً.