«الجوجيتسو» يجتمع مع الأندية لبحث المشاركات ورفد المنتخبات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

عقد اتحاد الجوجيتسو اجتماعاً أمس الأول، على هامش الجولة الرابعة لجولة أبوظبي غراند سلام، مع مسؤولي الأندية، وتناول عدة محاور، أبرزها طرح بعض العقبات التي تواجه الأندية، تماشياً مع الرؤية الموضوعة من جانب الاتحاد، في مساعدة جميع أطراف اللعبة، ويحرص الاتحاد على المتابعة والمواصلة مع الأندية، وطرح آرائهم في ما يخص تطور اللعبة، ومواصلة تميزها، باعتبار أن الأندية أحد أهم محاور رياضة الجوجيتسو، ترأس الاجتماع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مسؤولي الأندية، وطرحت بعض الملفات، أبرزها المشاركات الخارجية، ودعم المنتخبات الوطنية، واستقطاب اللاعبين، واحتياجات الأندية خلال الفترة المقبلة، وقال يوسف البطران عضو مجلس الإدارة، مسؤول الأندية في الاتحاد، إنه تم التأكيد على التقارب وهمزة الوصل مع الأندية، وقد وجّه رئيس الاتحاد، الأندية بإرسال احتياجاتها، ونهدف إلى مساعدة الأندية في تطوير تجربتها، ومواصلة التطور.

وأضاف: بشكل عام، تطرق الاجتماع إلى العديد من الأمور، وأبرزها، مناقشة الرؤية الجديدة التي تعتمد على حل مشاكل الأندية، والتركيز على المشاركات الداخلية والخارجية، ودعم المنتخبات بأفضل العناصر، واستيعاب أكبر عدد من اللاعبين في الأندية، وبدوره، أشاد منصور الظاهري عضو مجلس الإدارة، بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية، مشيراً إلى أن هذا التعاون المثمر، يصب في صالح اللعبة، وأن هناك تطوراً، وفي كل عام تظهر أسماء جديدة تلتحق بالمنتخب، نتيجة الجهود المبذولة من الأندية.