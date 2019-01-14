تتويج أصحاب الهمم أبطال روح الاتحاد لرفعات القوة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار على بطولة روح الاتحاد لرفعات القوة، التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، وشهدت البطولة منافسة قوية في رفعات القوة، والتي تأتي لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للمحافل الدولية المقبلة، واستطاع البطل البارالمبي محمد خميس خلف لاعب نادي دبي، انتزاع الميدالية الذهبية لفئة وزن 97 كغ، تلاه لاعب نادي أبوظبي عبد الله شهاب العريمي.

تصدر البلوشي

وفاز بفئة وزن فوق 107 كغ، أحمد خميس البلوشي لاعب نادي أبوظبي، تبعه زميله خالد عبد الله الحمادي، وتصدر فئة وزن 88 كغ، عادل حسن لاعب نادي دبي، جاء ثانياً حمد حسن الحمادي لاعب نادي أبوظبي، وفاز بفئة وزن 80 كغ، نبيل عبد الكريم لاعب نادي دبي، تلاه فاضل ناصر الهادي لاعب نادي عجمان، وتصدر فئة وزن 72 كغ سيف الزعابي لاعب نادي خورفكان، وحل ثانياً عبد العزيز البلوشي لاعب أبوظبي، وفي فئة الإناث، حصل نادي خورفكان على المراكز الثلاثة الأولى، عبر كل من موزة عبيد الزيودي في فئة وزن 50 كغ، ووصيفتها مريم أحمد الزيودي في فئة وزن 55 كغ، وفازت بفئة وزن 79 كغ، هيفاء راشد النقبي في المركز الأول، تلتها زميلتها مريم الزيودي في فئة وزن 73 كغ.

إعداد أمثل

وأشار ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم، إلى أن النجاح يتمثل في إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب، من خلال البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للاتحاد (أندية أصحاب الهمم)، حيث تعد هذه الملتقيات والبطولات، فرصة كبيرة للاعبينا للاحتكاك بالخبرات الموجودة، أصحاب الإنجازات الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد يسخر كافة إمكاناته لخدمة أصحاب الهمم، حتى نعطي بذلك الفرصة لكل اللاعبين للمشاركة والحفاظ على المكتسبات الرياضية التي تحققت خلال المواسم الماضية، وأعرب المهيري عن سعادته بالمستويات المقدمة في البطولة، مؤكداً أن هذا الموسم سيكون له طابع مميز، سينعكس إيجاباً على مسيرة الفرق المختلفة خلال مشاركتها الخارجية المقبلة، وذكر أن الاتحاد لن يألو جهداً في دعم مسيرة النجاحات، التي طالما تعودنا عليها من اللاعبين أصحاب الهمم، وتهيئة اللاعبين على أكمل وجه، حتى يكونوا في أعلى جاهزية لخوض غمار المشاركات المحلية والقارية والدولية.