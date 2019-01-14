العين والنصر يتقدمان في دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق النصر والعين الفوز على الوحدة وحتا بنتيجة واحدة 3-0، في ختام الجولة السابعة للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ليرفع النصر انتصاراته إلى 4، ورصيده إلى 13 نقطة، معززاً وجوده في المركز الثالث، ويرفع العين انتصاراته إلى 4 أيضاً، ورصيده إلى 12 نقطة، ويصعد إلى المركز الرابع، بينما تراجع حتا إلى المركز الخامس، بعدما توقف عند 3 انتصارات و10 نقاط، وما يزال الوحدة في المركز الأخير بدون أي انتصار وبنقطة واحدة، ويحتل شباب الأهلي، الصدارة، بفوزه على مستضيفه عجمان 3-1، ليرفع عدد مرات فوزه إلى 5 من 6 مباريات، ويبلغ رصيده 15 نقطة، وتغلب الجزيرة على مستضيفه الظفرة 3-0، ليصل الجزيرة إلى 5 انتصارات، وله مباراتان مؤجلتان مع العين والوصل، ويملك 14 نقطة، يحتل بها المركز الثاني.