اعتماد 7 فرق لـ «دولية دبي للسلة» و4 تنتظر

المصدر: دبي- ياسر قاسم

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 30 اجتماعاً في الخامسة من مساء اليوم بمقر اتحاد السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لبحــث كافة التفاصيل المتعلـــقة بالنســـخة الجديدة التي تقام منافساتها بصـــالة مكتوم بن محـمد بــنادي شباب الأهلي في الفترة من 1 - 10 فبـــراير المقبل، وتم اعتماد 7 فرق حتى الآن للمشاركة وهناك 4 فرق أبدت موافقـــة مبـــدئية، سيتم اختيار 3 منها لاستكمال العدد إلى 10 فرق، وأبدت اللجنة المنظـمة تفاؤلها بنجـــاح كبــير للبطولة من واقع رغبة الفـــرق المشاركة وتحاول اللجنة المنظمة اعتماد 8 فرق أو 10 على أكثر تقدير مراعاة للنواحي التنظيمية ومنها تقسيم الفرق لمجـــموعتين بالتســـاوي، والفــرق التي أكدت مشاركتها هي الرياضي، الهومنتــمن وبيروت من لبنان، سلا المغـــربي، الجامعة الأميركية في دبي، الفلــبين بالإضافة لمنتخبنا الوطني فيما أبدت فرق عربية أخــرى رغبتها بالمشاركة وهي الوحدة السوري، المنتخب الأردني، النفط العراقي، الرادسي التونسي بطل النسخة السابقـــة وبول أباف المحلي الذي يضم لاعـــبين أميركيين وتنتظر رد اللجنة المنظمة للبطولة.

جهود كبيرة

وصرح الحكم الدولي السابق عوض سامــي مدير البطولة، أن اللواء «م» إسماعيــل القرقاوي رئيس اللجنة المنظمة يبذل جهوداً كبيرة من أجل تسهيل مهمة بعض الفرق العربية خاصة تلك التي أعلنت مؤخراً عن رغبتها بالمشاركة من بينها الوحدة السوري الذي غاب طويلاً عن البطولة والمنتخب الأردني الذي يستعد للتصـــفيات المؤهلة لكأس العالم بالصين وقال سامي، إن اللجنة المنظمة حريصة على ألا يزيد العدد عن 10 فرق لأســباب تنظيمية ولضمان نجاح البطولة موضحاً أن العدد النهائي يتحدد خلال الأسبوع الحالي وقبل المؤتمر العام المقرر عقده يوم 28 من الشــهر الحـــالي بفندق غراند اكسلسيور دبي.

مباريات الدوري وعلى جانب أخر، تتواصل اليوم مباريات مسابقة الدوري، حيث تنطلق الجولة الخامسة لمرحلة الإياب في السابعة مساء بإقامة مباراتين، حـــين يحل الوحدة ضيفاً على الظفرة، على أن يلتقي فريقا الجزيرة والبطائح على صالة نادي الشارقة.