هاغ يعود للدفاع عن لقب ماراثون دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد السويسري مارسيل هاغ، بطل العالم تسع مرات، مشاركته للدفاع عن لقبه في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، الذي يقام في 25 الجاري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أفضل العدائين والعداءات الدوليين احتفاءً بعامه العشرين، ويعود هاغ، الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب البارالمبية، والذي يعد من أعظم الرياضيين في العالم، إلى دبي، بعد 12 شهراً من فوزه بماراثون ستاندرد تشارترد دبي بزمن 1 ساعة و25 دقيقه و14 ثانية.

ويعتبر هاغ من المرشحين بقوة للفوز بلقب 2019، ليضيف فوزاً آخر إلى سيرته الذاتية المثيرة للإعجاب بشكل كبير، وحقق هاغ نجاحات كبيرة في أهم سباقات المسافات الطويلة الأخرى في العالم، وبالإضافة إلى فوزه في أول ظهور له في السباق الوحيد الحائز على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، فاز العام الماضي بماراثون بوسطن للمرة الرابعة ليضيف إلى الانتصارات في ماراثون نيويورك أعوام 2013 و2016 و2017، وماراثون برلين عامي 2011 و2012، وماراثون لندن عامي 2014 و2016، وتم تكريم هاغ الفائز بثلاث ميداليات ذهبية 800م و1500م و5000م، في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في برلين، وتم تكريمه أيضاً في وقت سابق من هـــذا العام أفضل رياضي ذا إعاقة في العالم لعام 2018 في جائزة لوريوس الرياضية العالمية في موناكو، ويتم منح الجائزة للرياضي الحاصل على أفضل إنجازات رياضية وخصائص قيادية في برنامــج البارالمبية، والذي استحقه هاغ عن جــدارة من قبل أكاديمية لوريوس.