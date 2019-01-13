غابرييل ملك البساط في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج البرازيلي غابرييل أرغيس، أمس، بلقب «ملك البساط» ضمن منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، وأبرزت المنافسات القوية مهارات استثنائية قدمها أفضل 10 لاعبين في فئة الوزن المتوسط للحزام الأسود، الذين تنافسوا للفوز بجوائز البطولة التي بلغ مجموعها 42 ألف دولار. وشهد اليوم الختامي منافسات قوية لفئتي الكبار والأساتذة من الرجال والسيدات من حملة الحزام الأزرق، تألق من خلالها لاعبو الدولة، ما أهّلهم لصعود منصة التتويج مرات عدة وحصد الميداليات الملونة.

وشهد ختام الجولة الرابعة كل من: عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة .

وقال يوسف البطران: «بطولة ملك البساط علامة فارقة باستقطاب مجموعة من عمالقة رياضة الجوجيتسو، الذين تنافسوا على اللقب وأشعلوا حماس الجماهير باستعراضهم لمهارات احترافية متميزة».

وأشاد البطران بالتنظيم العالمي المستوى الذي حظيت به بطولة أبوظبي غراند سلام وبطولة ملك البساط، وبكفاءة الطاقم الفني والإداري الذين بذلوا جهوداً مخلصة لتخرج البطولة وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية، مؤكداً أن أبوظبي مركز رائد للجوجيتسو في العالم، لما تقدمه باستمرار من جهود لتعزيز رياضة الجوجيتسو ورفد اللاعبين بالمهارات التقنية الفريدة على مختلف مستوياتهم. وأوضح، أن النجاح الذي لاقته أبوظبي في استضافة الجولة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام هو خير دليل على الإمكانات التي تتمتع بها العاصمة لاستضافة أكبر البطولات الرياضية العالمية، متوجهاً بخالص الشكر إلى القيادة الرشيدة الحريصة على دعم الرياضات بمختلف أنواعها في الدولة، ومتمنياً أن تستمر رياضة الجوجيتسو في المحافظة على مكاناتها كملتقى للأجيال الواعدة ومصنع للأبطال.

طموح

أكد غابرييل أرغيس «ملك البساط»، أنه خاض المنافسات بطموح الفوز باللقب، وقال: «قدمت أفضل ما لدي، والمنافسة كانت قوية وفترات الراحة بين المباريات قصيرة جداً، وأتوجه بالشكر لزملائي، وبفضلهم تمكنت من تقديم هذا الأداء المتميز، فهم الذين ساعدوني على تطوير مهاراتي. وإنه شعور رائع أن أضيف هذا اللقب المرموق إلى مجموعة الألقاب التي فزت بها، وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي منحني الفرصة للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي». و قال إسحق براز الذي خسر النهائي في مواجهة أرغيس: «غابرييل لاعب متميز، وأهنئه على الفوز المستحق،آمل أن تتم دعوتي مرة أخرى للنسخة القادمة من منافسات ملك البساط، وأعرب عن امتناني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لتنظيم هذه البطولة الرائعة».

جولة

تقام الجولة الخامسة والنهائية من جولات أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو في موسمها الرابع في لندن يومي 9 و10 مارس 2019.