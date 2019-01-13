«عالية» بطلة أول أشواط مهرجان محمد بن زايد للهجن

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلق، مساء أمس، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن «التلة – 2019»، وشهد المنافسات، التي أقيمت على أرضية ميدان التلة لمسافة 4 كلم وفئة «الحقايق»، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، واستطاعت «عالية» لرامس عامر بن قانوش العامري أن تخطف أول أشواط المهرجان، بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن قدره 5:54:9، وشهدت المراحل الأخيرة من الشوط الرئيس الأول للحقائق الأبكار منافسة شديدة بين المطايا المشاركة، واستطاعت «عالية» أن تكسب الناموس في الأمتار العشرة الأخيرة.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كان «سعود» لعمير بالحزمي قناص العامري على موعد مع الناموس والمركز الأول، بعد أن وصل في زمن قدره 5:52:9، وفي الشوط الثالث تقدمت «محبوبة» لسعيد حمد محمد النيادي على منافسيها لتحرز المركز الأول والناموس بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن قدره 5:50:5، وفي الشوط الرابع فاز «الذيب» لخليفة حمد مبارك المهيري بالمركز الأول وأنهى مسافة الشوط بتوقيت بلغ 5:47:4، وفي الشوط الخامس طارت «شوق» لسالم عيسى مطر الفلاحي مع ناموس الشوط والمركز الأول وأنهت المسافة بتوقيت قدره 5:51:6، وأهدت «ظبا» مالكها محمد عبد الله بدر العامري ناموس الشوط السادس بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن قدره 5:51:1، وفي الشوط السابع انتزع «صدام» لمحمد شطيط حمد الشامسي المركز الأول والناموس وقطع المسافة في زمن قدره 5:52:0.

«هملولة» تكسب

وفي الشوط الثامن، كسبت «هملولة» لعبد الله محمد بدر العامري ناموس الشوط والمركز الأول في زمن قدره 5:47:1، وفي الشوط التاسع كانت «جزيلة» لعبد الله مبارك العامري أولى الواصلات إلى خط الختام محرزة المركز الأول والناموس في زمن قدره 5:55:0، وفي الشوط العاشر جاء «شايم» لعامر خليفة محمد الدرعي في المركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط في زمن قدره 5:48:7، وفي الشوط 11 وصل «رمز» لعبد الله حمد سعيد المري في المركز الأول وفي زمن بلغ 5:53:8، واستطاعت «متعبة» أن تكسب الشوط 12 وتهدي مالكها علي عبد الله الفهيدة المري الناموس والمركز الأول في زمن قدره 5:52:6، وفي الشوط 13 انتصر «حفيت» لمبارك راشد محمد الشامسي على منافسيه محققاً المركز الأول والناموس في زمن قدره 5:55:3، وفي الشوط 14 طارت «الهايجة» لسعيد خليفة خويتم العامري مع المركز الأول بعدما قطعت مراحل الشوط في زمن قدره 5:55:7، وفي آخر أشواط اليوم الأول لفئة «الحقائق» الشوط 15، كان الموعد مع «الباز» لعلي سالم علي الوهيبي الذي وصل في المركز الأول.

الأشواط المسائية

شهدت الأشواط المسائية مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد محمد مصبح بن غليطة الغفلي، نائب مسؤول ميدان التلة، أن انطلاقة المهرجان جاءت مثيرة بفضل المشاركة الكبيرة لملاك الهجن الذين أكدوا من خلالها الأهمية الكبيرة التي تحظى بها رياضة سباقات الهجن، وقال بن غليطة إن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة سباقات الهجن أثمر عن وجود شريحة كبيرة من الملاك وهم في تزايد عام بعد آخر، وأوضح بن غليطة أن ميدان التلة شهد تطوراً كبيراً جاءت بدايته مع وصول المهرجان إليه عام 2015، مما أرسى بنية تحتية خاصة دفعت الميدان إلى مصاف الميادين الكبرى.

50

حصل جميع الفائزين بالمركز الأول في الأشواط على جائزة نقدية بلغت 50 ألف درهم، فيما حصل الفائزون من المركز الثاني إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.