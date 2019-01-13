ذياب النعيمي يهدي الذهبية إلى القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز الإماراتي ذياب النعيمي بالميدالية الذهبية عن فئة الحزام الأزرق وزن 56 كجم، وقال: أنا فخور بفوزي بالذهبية، وأهديها إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامتناهي الذي أثمر عنه كل هذه الإنجازات التي حققتها رياضة الجوجيتسو على الساحة الرياضية المحلية والدولية، كما أهدي فوزي لاتحاد اللعبة ولعائلتي ومدربي على مساندتهم المستمرة وتشجيعهم لي، وأتطلع للمشاركة في المزيد من البطولات، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأشار مارسيو سيوفا، مدرب ذياب النعيمي بنادي العين للجوجيتسو، إلى أن ذياب يتمتع بمهارات عالية، موضحاً أن فوزه كان متوقعاً، إذ إنه بذل الكثير من الجهد في تدريباته، وقال دائماً ما نشجع لاعبينا على السعي للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام والاستعداد لها بأفضل الطرق الممكنة، كونها تشكل علامة فارقة في مسيرة المشاركين فيها، وتتيح لهم فرصة المشاركة في منافسات ذات مستوى عالمي، كما ترسخ مكانة العاصمة الإماراتية على خارطة رياضة الجوجيتسو. وأنا منبهر بالإنجازات التي حققها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والعاصمة الإماراتية في هذه الرياضة المميزة.