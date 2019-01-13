المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو الجهة الرسمية الراعية لرياضة الجوجيتسو في الدولة، ويقوم بدور رائد وكبير في ترسيخ دعائم رياضة الجوجيتسو، بما يسهم في بناء جيل قوي من الرياضيين يتفوق ويتميز في المحافل المحلية والعالمية.

تمّ تأسيس الاتحاد في نوفمبر 2012، ويأخذ على عاتقه مسؤولية إصدار السياسات الهادفة إلى تطوير هذه الرياضة وإطلاق الشراكات مع كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التعليمية والشركاء الآخرين بما يفضي إلى النهوض باللعبة والارتقاء بمستواها وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وحقق الاتحاد خلال سنوات قصيرة إنجازات عالمية رائعة بفضل دعم القيادة الرشيدة، ونجح في استضافة بطولات دولية حظيت بإشادة كبيرة من الاتحاد الدولي.