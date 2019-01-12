اليوم الرياضي الوطني 7 مارس

المصدر: دبي – البيان الرياضي

اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية يوم 7 مارس المقبل موعداً للنسخة الرابعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، والتي تشارك فيها مختلف الهيئات والمؤسسات والدوائر والأفراد على مستوى الدولة على أن يتولى المكتب التنفيذي للمبادرة تنسيق العمل في مختلف الجوانب لخروجها بالصورة المطلوبة،وثمَن المكتب التنفيذي تكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية لأبناء الوطن الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية الوطن في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بتحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخ المشاركة في هذا المحفل، ودورة الألعاب الآسيوية 18 في إندونيسيا وحصد فيها رياضيونا 13 ميدالية.

واعتمد المكتب التنفيذي تسمية صالح بن عاشور عضو المكتب أميناً عاماً مساعداً للجنة للشؤون الفنية والرياضية، بالإضافة إلى اعتماد أعضاء المكتب التنفيذي للنسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي، جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أول من أمس برئاسة معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، كما تم اعتماد أعضاء المكتب التنفيذي لبرنامج الأولمبياد المدرسي الذي ينطلق للسنة السابعة على التوالي ويترأسه طلال الشنقيطي وعضوية كل من صالح بن عاشور، محمد بن درويش، أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، الناصر غريب المدير الفني باللجنة ، عائشة الصيري من وزارة التربية والتعليم، سعيد العاجل من مجلس الشارقة الرياضي، أحمد المهيري وراشد الحوسني من مجلس دبي الرياضي، وعبدالله حسن محيوه من الهيئة العامة للرياضة.