172 ميدالية للإمارات في «غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد اليوم الثاني من بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو، التي تقام في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، منافسات قوية بين نخبة من أفضل لاعبين العالم في نهائيات فئة الحزام الأسود، وخاض لاعبو الإمارات منافسات متميزة في هذه الجولة، إذ تمكنوا على مدار يومي البطولة من حصد 172 ميدالية، منها 64 ذهبية، و64 فضية، و44 برونزية من جميع الفئات العمرية وفئات الأحزمة حتى الآن، كما تغلب البرازيلي إيربيرت سانتوس على ريكاردو إيفانجيليستا في نهائيات فئة الكبار وزن 110 كغم، كما تمكّن هياغو جورج من انتزاع الذهبية في فئة الكبار وزن 62 كغم من جواو مياو.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بحضور عبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

أداء متميز

وعبّر السيد يوسف البطران عن سعادته بالأداء المتميز والإنجاز الذي حققه أبناء الإمارات في البطولة حتى اليوم، وكذلك بنجاح اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم هذا التجمّع الرياضي المبهر الذي تمكّن من استقطاب أهم لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة، قائلاً: «يغمرنا شعور بالفخر اليوم لرؤية الإقبال الجماهيري الضخم على متابعة البطولة، ولتوافد هذه النخبة العالمية من اللاعبين للمشاركة فيها، الأمر الذي يدفعنا إلى الأمام ويحفزنا على مواصلة الجهود الحثيثة في سبيل ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية، والمساهمة في بناء جيل قوي يسعى دائماً إلى الريادة».

فئة الأساتذة

وقال اللاعب البرازيلي ريكاردو إيفانجيليستا الذي حصد الميدالية الذهبية عن فئة الأساتذة وزن 110 كغم: «أشعر بالسعادة والحماس لفوزي بالميدالية الذهبية اليوم في واحدة من أفضل بطولات الجوجيتسو العالمية على الإطلاق، وأود أن أتوجّه بالشكر لفريقي ومدربي، وللمشجعين في أبوظبي الذين أشعلوا الأجواء بهتافاتهم الحماسية».

وقدّم جواو مياو، أحد أفضل لاعبي الجوجيتسو في فئة الحزام الأسود في العالم أداءً مذهلاً هذا الموسم في طوكيو ولوس أنجلوس وريودي جانيرو، وفاز بالميدالية الذهبية في جميع هذه البطولات. وأظهر اللاعب البرازيلي مهاراته المتطوّرة على أبسطة البطولة اليوم، لينجح بإثارة حماسة الحضور، إلى أن تغلب عليه هياغو جورج في نهائيات فئة الكبار وزن 62 كغم للحزام الأسود، وانتزع ذهبية أضافها إلى قائمة إنجازاته الرياضية.

تكريم بلقيس

من جهة ثانية كرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو اللاعبة بلقيس عبد الكريم عبدالله الهاشمي أمس، خلال منافسات البطولة، وذلك عقب فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فئة أفضل رياضي ناشئ محلي، تكريماً لإنجازها الرياضي العالمي.

وجاء هذا التكريم تعبيراً عن فخر اتحاد الإمارات للجوجيتسو والمجتمع الرياضي بأكمله بالإنجازات المتفردة التي حققتها بلقيس ذات الأربعة عشر عاماً في مسيرتها الرياضية حتى اليوم، آخرها كان فوزها أمس في أول أيام بطولة أبوظبي جراند سلام بذهبية وزن 48 كجم فئة الحزام البرتقالي.

متابعة

يستعد متابعو ولاعبو الجوجيتسو ليشهدوا واحدة من أهم المنافسات العالمية على لقب ملك البساط اليوم السبت في أعقاب اختتام منافسات أبوظبي غراند سلام.