اتحاد السباحة يبحث إقامة دولية دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة اليوم خلال اجتماعه الدوري، عدداً من المواضيع الهامة تأتي في مقدمتها مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعودة تنظيم بطولة دبي الدولية، والمقرر لها في أبريل المقبل، إضافة إلى عدد آخر من المواضيع المتعلقة بعودة النشاط الدولي للسباحة وتنظيم البطولات العالمية في دبي، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وأكد عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة أن مجلس الإدارة سوف يطلع على التعديلات التي طرأت على البرنامج الزمني للأنشطة المحلية في عام 2019، وبحث إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات الدولية القادمة، وما وصل إليه، إضافة إلى بحث المشاركة في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي والمقرر لها في مارس المقبل بالكويت بعد غياب كبير عن إقامة البطولة الخليجية.