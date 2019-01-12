سباق دبي للدراجات المائية في شاطئ ميركاتو اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد شاطئ ميركاتو في جميرا اليوم، انطلاق منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2019)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، ويعد السباق اليوم، خير استهلالية لفعاليات النادي في عام التسامح 2019 حيث يجمع الحدث أبطالاً عالميين من مختلف القارات إضافة إلى أبطالنا ونجومنا الذين وضعوا بصمة بارزة في الساحة الدولية مؤخراً بالحصول على الكثير من الألقاب في بطولات العالم ودورة الألعاب الآسيوية وكأس ملك تايلاند، ويستقطب الحدث نخبة الأبطال العالميين في أوروبا وآسيا وأمريكا ومن الدول العربية، إضافة إلى نجوم الإمارات، ويقام السباق الذي اكتسب صبغة دولية منذ العام الماضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو أي ام - وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بحلة جديدة بعد إضافة العديد من الفئات ومن بينها زيادة فئات الصغار والأشبال والناشئين من أجل صقل مواهب المستقبل.

برنامج المنافسات

ويتضمن برنامج السباقات اليوم فئات واقف للمحترفين جي بي 1 (15 دقيقة) وجالس جي بي 3 (للمواطنين) 15 دقيقة وواقف جي بي 2 (15 دقيقة) وجالس جي بي 2 (15 دقيقة) وواقف جي بي 3 (3) للناشئين 13-15 سنة 12 دقيقة وواقف جي بي 3 (2) للناشئين 10-12 سنة 12 دقيقة وواقف جي بي 3 (1) للناشئين 12 دقيقة وجالس جي بي 4 (15 دقيقة) وجالس جي بي 1 (20 دقيقة) وهايدرو فلاي (الألواح المائية الطائرة) والحركات الاستعراضية (فري ستايل).

«دبي البحري» يرحب

وحرص علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الترحيب بالمشاركين في سباق دبي للدراجات المائية أولى جولات بطولة الإمارات الدولية مبيناً أن السباق اليوم يأخذ أهمية كبيرة لأنه يعد فاتحة أنشطة وفعاليات النادي في عام التسامح 2019 ونظراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها لأنه يجمع الأبطال النخبة في هذه الرياضة من مختلف قارات العالم متمنياً التوفيق للجميع في المنافسات، ووجه بالحبالة الدعوة إلى الجمهور الكريم لحضور المنافسات اليوم - السبت - في شاطئ ميركاتو الجميل في جميرا والذي يعد الأنسب للرياضات البحرية وخاصة الدراجات المائية وذلك على مدار ساعات اليوم حيث ستبدأ المنافسات منذ العاشرة وتستمر حتى المساء في وجود ما يزد عن 60 متسابقاً وفي مختلف الفئات.

دور مهم

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدور المهم والكبير الذي تقدمه الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل إنجاح التظاهرة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي متمثلة في قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية بإدارة البيئة وسلطة مدينة دبي الملاحية ومؤسسة دبي للإعلام التي ستقوم مشكورة وعبر قناة المشاهير دبي الرياضية ببث السباق على الهواء مباشرة.

تغطية مباشرة

وتقدم قناة دبي الرياضية اليوم خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية من خلال نقل مراحل سباق دبي للدراجات المائية على الهواء مباشرة في إطار اهتمام قنوات دبي المستمر بالرياضات البحرية.

ويتابع الجمهور الكريم من خلف الشاشات المنافسات في الفترتين الصباحية والمسائية بلمسات المخرج المبدع محمد سعيد الكتبي وبصوت الزميل المتألق عبدالله سويدان المدرب ونجم الدراجات الهوائية المعروف.

عرض

يشارك فريق دولفين التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي في فعاليات سباق دبي للدراجات المائية اليوم بتقديم عروضه المائية في المهارات الخاصة بالإطفاء المائية عبر ضخ المياه بكوادره من على الدراجات المائية وذلك في الفترة الثانية ومع منافسات فئة الحركات الاستعراضية.