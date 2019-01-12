رئيس «دولي الدراجات» يستقبل منتخب فتيات الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الفرنسي ديفيد لابورتيه، منتخب الإمارات للفتيات للدراجات، وذلك خلال معسكرهن الخارجي المقام في كل من فرنسا وسويسرا وينتهي غداً بعد 10 أيام من التدريبات خلال هذا المعسكر الإعدادي، حيث انتقل المنتخب من فرنسا إلى سويسرا، وخلال تدريبهن في مركز التدريب بالاتحاد الدولي في سويسرا التقين رئيس الاتحاد الدولي، والذي حرص على التواصل معهن، وأكدت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة الاتحاد أن معسكر الإعداد يأتي ضمن الخطة الجديدة للمنتخب من أجل تجهيزه لكل البطولة المقبلة، وأشادت الجسمي باستقبال رئيس الاتحاد الدولي للبعثة، مشيره إلى أن ذلك يساهم بالتأكيد في ارتفاع الحالة المعنوية للفتيات، وأن ما يقدمنه سيصب في النهاية لمصلحة دولتنا بالتواجد والمنافسة بقوة في مختلف البطولات.