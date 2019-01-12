سلة النصر تحافظ على العلامة الكاملة في دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حافظ النصر على العلامة الكاملة في الدوري العام لكرة السلة للرجال في الجولة الرابعة لمرحلة الإياب أول من أمس بفوزه على العين 96-67، فيما فاز الوصل على الشارقة 98-94، وواصل البطائح سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه على ضيفه بني ياس 89-71، وتخطى الجزيرة حاجز المئة نقطة في سلة جاره الوحدة بالفوز 105-89 في المباراة التي جمعتهما بصالة شباب الأهلي في دبي، وعاد حامل اللقب شباب الأهلي بانتصارٍ مستحق من صالة الظفرة بنتيجة 88-65، وبهذه النتائج حافظ النصر على صدارته الترتيب العام برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه شباب الأهلي، فيما لعب فارق الأهداف دور الفيصل في منح الوصل المركز الثالث على حساب الشارقة بعد تساويهما في النقطة 23، وعزز البطائح مركزه الخامس برصيد 20 نقطة