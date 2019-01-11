«M7» لمحمد بن راشد يحلق بجوائز الطيارة اللاسلكية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس، منافسات نهائي الطيارة اللاسلكية للشيوخ، في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وشهد النهائي ظهوراً جديداً ورائعاً لفريق «M7» المملوك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، حيث تمكن الفريق في أول مشاركة له من اقتناص المراكز الثلاثة الأولى، في بداية واعدة وممتازة للفريق، حيث حلّ بالمركز الأول «كسار»، وجاء في المركز الثاني «Fox 1»، وحصل على المركز الثالث «رماح» وسط مشاركة 30 طيراً، وكانت منافسات العامة قد اختتمت أول من أمس، بعدما امتدت لأربعة أيام وتضمنت 24 شوطاً توزعت يومياً بواقع 6 أشواط للفرخ والجرناس.

منافسات اليوم السابع

وشهدت منافسات اليوم السابع للبطولة «بيور جير فرخ وجرناس»، مشاركة 320 طيراً، وشهد الشوط الأول بيور جير فرخ العامة رمز، فوز الطير (ظلام) لمالكه سيف جمال محمد الحريز، وتصدر الشوط الثاني «بيور جير فرخ العامة رئيسي»، (مداهم) لمالكه راشد سعيد بن سرود المنصوري، فيما فاز بالشوط الثالث بيور جير فرخ العامة نقدي، الطير (P10) لمحمد خليفة سلطان المنصوري

وفاز بالشوط الرابع بيور جير جرناس العامة رمز، (عزام) لمالكه سيف جمال محمد الحريز، وتصدر الشوط الخامس بيور جير جرناس العامة رئيسي، (السموك) لمالكه حمدان سعيد جابر، بينما فاز بالشوط السادس الذي يقام لأول مرة هذا الموسم والمخصص لبيور جير جرناس العامة نقدي، الطير (شجاع) لمالكه أحمد سالم بن غدير الكتبي.

اليوم الثامن

وشهدت منافسات اليوم الثامن للبطولة «ختامي العامة»، مشاركة 340 طيراً في منافسات (قرموشة فرخ وجرناس)، وشهد الشوط الأول (قرموشة فرخ العامة رمز)، فوز الطير (G14) لمالكه حميد محمد سعيد راشد الطاير، وفاز بالشوط الثاني (قرموشة فرخ العامة رئيسي)، الطير (خطر) لـفريق HBT، وفاز بالشوط الثالث (قرموشة فرخ العامة نقدي)، حقق المركز الأول الطير (HUZO) المملوك للصقار المجري زولتان لورينتي، وتصدر الشوط الرابع (قرموشة جرناس العامة رمز)، الطير (G2) لمالكه حمدان سعيد جابر، وفاز بالشوط الخامس (قرموش جرناس العامة رئيسي)، الطير (دانة) لمالكه سيف جمال الحريز، وتصدر الشوط السادس الذي يقام لأول مرة (قرموشة جرناس العامة نقدي) الطير (مكسورة) لحميد سالم محمد سلطان الشامسي، وفي ختام منافسات العامة، قام بتتويج الفائزين، كل من راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي للمركز، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني.

اهتمام ودعم

قال سيف جمال الحريز إن البطولة تتسم هذا الموسم بالسرعة والحرفية العالية، وأعرب عن سعادته البالغة بتألق طيوره في منافسات البيور جير حيث حصد فوزين عبر الثنائي «ظلام» و«عزام»، وأكد أن المشاركة في بطولة بهذا الحجم وهذه المكانة المرموقة تدعو للفخر، وتوجه سيف حريز بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على اهتمام ودعم سموه اللامحدود برياضة الصيد بالصقور، كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة.