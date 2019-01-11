نجمات الغولف سعيدات بالمشاركة في بطولة أكاديمية «أم الإمارات»

أعربت نجمات الغولف المصنفات الأوائل على العالم، عن سعادتهن البالغة، بالمشاركة في منافسات النسخة الثالثة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة لغولف السيدات، المقامة حالياً في العاصمة أبوظبي، والتي تمثل المنافسة الافتتاحية للجولة الأوروبية للسيدات لعام 2019، وموسم منافسات الغولف في أبوظبي لعام 2019، وستقام منافساتها في نادي شاطئ السعديات للغولف، وتشهد مشاركة نخبة من لاعبات الغولف من 18 دولة حول العالم.

وقالت النجمة البريطانية تشارلي هال، التي ستسجل مشاركتها الأولى في أبوظبي: هذه المرة الأولى التي أزور فيها أبوظبي، وقد أعجبتني المدينة كثيراً، فالطقس هنا مثاليّ لرياضة الغولف، والملاعب ممتازة، وتتسم بمناظرها الخلابة. من المذهل حقاً زيارة الإمارات في شهر يناير، والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة.

وفي إطار تعليقها على النظام الجديد للبطولة، الذي يشهد تنافس 56 فريقاً من الهواة والمحترفين خلال اليومين الأول والثاني للبطولة، قبل احتدام الصراع في اليوم الثالث الأخير بين أفضل 15 فريقاً لاعتلاء منصة التتويج، قالت اللاعبة الهندية الشابة وحاملة اللقب، أديتي أشوك: يحمل التصميم الجديد للبطولة، طابعاً مختلفاً وأكثر حماسةً ومتعة، فمن المعتاد أن تستمر بطولات الغولف التقليدية لأربعة أيام، وهي فترة طويلة ومملة بعض الشيء، لذا، أعتقد أن الجمع بين الهواة والمحترفين ضمن فرق ثنائية في المنافسات، سيضفي مزيداً من الإثارة والتشويق، وتعتبر مشاركة اللاعبين الهواة والمحترفين، جنباً إلى جنب، أمراً نادر الحدوث، ستشكل هذه البطولة برأيي، فرصةً رائعةً أمام الهواة للتعرف عن كثب إلى خبرات المخضرمين. أبوظبي - البيان الرياضي