مفاجآت في دورة سيدني للتنس

شهدت دورة سيدني للتنس مفاجآت عدة، إذ تأهل الإيطالي أندرياس سيبي إلى الدور نصف النهائي بإقصائه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف أول بالفوز عليه 4-6 و6-4 و6-4، وفي بطولة السيدات، تنازلت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة ثانية عن اللقب بخسارتها في ربع النهائي أمام التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة وبطلة 2015 بمجموعتين 4-6 و1-6.

ويلتقي سيبي في الدور نصف النهائي الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثالث، والذي تغلب بدوره بصعوبة على الياباني الصاعد من التصفيات يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و3-6 و7-6 (7-1). وتلتقي كفيتوفا في دور الأربعة البلجيكية كيكي برتنز السابعة، والتي وضعت بدورها حداً لمشوار الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا بالفوز عليها 6-2 و6-2. سيدني - أ ف ب