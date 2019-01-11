قرعة صعبة لسيرينا في بطولة أستراليا

أسفرت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي تنطلق الاثنين المقبل، عن مواجهات صعبة للأمريكية سيرينا وليامز الطامحة لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى وتبدأ سيرينا الأولى عالمياً سابقاً والسادسة عشرة حالياً سعيها لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى (24) الموجود بحوزة الأسترالية مارغاريث كورت، بمواجهة الألمانية تاتيانا ماريا الحادية والسبعين. من المحتمل أن تلتقي سيرينا مع الرومانية سيمونا هاليب الأولى ووصيفة بطلة العام الماضي في ثمن النهائي، ثم التشيكية كارولينا بليسكوفا السابعة في ربع النهائي.

وفي المقابل جاءت القرعة سهلة للصربي ديوكوفيتش والسويسري فيدرر الساعيين للقب السابع في ملبورن، ويبدأ ديوكوفيتش الذي صنف أول مشواره بمواجهة لاعب صاعد من التصفيات فيما يستهل فيدرر الثالث حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الأوزبكستاني دينيس إستومين. ملبورن - ا ف ب