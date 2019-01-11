بن دلموج: الإنجازات ثمرة دعم القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن إنجازات الجوجيتسو ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وقال: «البطولة محطة مهمة لناشئي الجوجيتسو وأبطال المستقبل الذي تنافسوا على واحد من أهم الألقاب الدولية»، متقدماً بالتهنئة إلى جميع المشاركين في البطولة، التي مكّنتنا من العمل على صقل مهاراتهم للوصول بهم إلى مستويات متقدّمة في مسيرتهم الرياضية، وزادت من مستوى الإقبال على رياضة الجوجيتسو باستقطابها نخبة من أهم لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأضاف: «بدأنا عام 2019 بمحطات تشعرنا بالفخر، إذ تأتي هذه البطولة بعد سلسلة من الأحداث الإيجابية المشرفة، على رأسها تكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لأبطال منتخب الدولة، الثلاثاء الماضي، بعد فوزهم بثماني ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 التي أقيمت في جاكرتا بإندونيسيا، إلى جانب فوز بلقيس عبد الكريم بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، مما يجعلنا على يقين تام بالنجاح الذي ستحققه بطولة أبوظبي غراند سلام».

ثمرة

وأوضح بن دلموج أن الإنجازات هي ثمرة جهود فريق عمل سخّر كل إمكاناته للوصول إلى الريادة ولتحقيق هذه النجاحات على الصعيد المحلي والدولي، شاكراً أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعلى رأسهم عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد على جهودهم المخلصة، وأكد أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، متوجهاً بخالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

صقل

وأكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو واحدة من أهم البطولات في الشرق الأوسط والعالم، إذ إنها توفر فرصة للاعبين في المنطقة وللشباب الإماراتي للمشاركة في منافسة ذات مستوى عالمي، مما يمكّنهم من اكتساب الخبرة الضرورية لمسيرتهم وصقل موهبتهم وتعزيز مهاراتهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

حضور

وذكر أن الحضور الجماهيري الواسع الذي شهدته بطولة أبوظبي غراند سلام والنخبة المميزة من اللاعبين المشاركين فيها هو خير دليل على زيادة إقبال الجماهير واللاعبين من مختلف أنحاء العالم على رياضة الجوجيتسو، وهو الأمر الذي يعكس المكانة المهمة لدولة الإمارات على خريطة هذه اللعبة المتميزة.

200

يحصل اللاعبون الفائزون بذهبيات بطولة أبوظبي غراند سلام، على 200 نقطة، تضاف إلى رصيدهم، فيما سيحصل الفائزون بالميداليات الفضية على 160 نقطة، و120 نقطة للفائزين للحاصلين على البرونزية، و100 نقطة للحاصلين على المركز الرابع، ومن المركز الخامس حتى المركز الثامن 80 نقطة، وتنخفض النقاط المحصلة، كلما تراجع ترتيب اللاعبين في نهاية المنافسات، حيث سيحصل من يصلون إلى المركز التاسع إلى المركز 16 على 40 نقطة، ومن المركز 17 حتى المركز 32 على 20 نقطة، في حين سيحصل اللاعبون المشاركون، والذين خرجوا دون أي ترتيب، على 8 نقاط.