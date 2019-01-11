انطلاقة قوية لـ «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس الجولة الرابعة من منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية لمحترفي الجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات فئة الناشئين لجميع الأحزمة والأوزان، إلى جانب حملة الحزام الأبيض من فئتي الرجال والسيدات، وسط منافسات استثنائية شارك فيها نخبة من أفضل لاعبي الجوجيتسو في العالم، وحضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وشهد اليوم الأول منافسات فئة «الناشئين» التي جرت وسط أجواء تنافسية، بالإضافة إلى منافسات لاعبي الحزام الأبيض من فئات البالغين والأساتذة، والتي استعرض من خلالها اللاعبون مهاراتهم المتقدمة على أبسطة البطولة.

سعادة

وقال الإماراتي حمدان العصري، والذي فاز بالميدالية الذهبية في فئة الحزام البرتقالي لوزن 50 كيلوجراماً: «أنا سعيد بمشاركتي وفوزي بالميدالية الذهبية ببطولة أبوظبي غراند سلام، وكلي فخر باستضافة بلادي لهذه البطولة التي مكنتني من المشاركة في حدث رياضي عالمي، وأهدي هذا الفوز للقيادة الرشيدة التي بدعمها تزدهر رياضة الجوجيتسو وتنمو نجاحاتنا».

شكر

توجهت الإماراتية وديمة عبيد الكعبي، التي فازت بالميدالية الذهبية في فئة الحزام الرمادي لوزن 40 كيلوجراماً، بالشكر إلى مدربيها وزملائها ولاتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي أتاح لها فرصة المشاركة في هذا الحدث الرياضي الدولي، قائلة: «بذلت كل ما في وسعي وتدربت بشكل يومي لتحقيق هذا الفوز في بطولة أبوظبي غراند سلام، وأنا فخورة جداً بما وصلت إليه ولن أتوقف عند هذا الحد، بل سأواصل التدريب لأتمكن من رفع راية الإمارات عالياً في البطولات الدولية، واعتلاء منصات التتويج العالمية».

35

تشهد البطولة التي يقوم بتحكيمها 35 حكماً من الحاصلين على الحزام الأسود، منافسات اللاعبين على 9 أبسطة، وعلى مدار ثلاثة أيام، ويتضمن اليوم الأول منافسات اللاعبين من الشباب والكبار من فئتي الرجال والسيدات على الحزام الأبيض، فيما سيشهد اليوم الثاني منافسات الحزام الأزرق للناشئين، والبنفسجي، والبني، والأسود للشباب والكبار، من فئتي الرجال والسيدات، ليختتم اليوم الثالث بمنافسات ملك البساط الخاصة بالحزام الأزرق، للشباب والكبار لفئتي الرجال والسيدات.

وتحسب النقاط لفئة الحزام الأزرق للناشئين وللرجال والسيدات والحزام البنفسجي والحزام البني والحزام الأسود لفئة الكبار لمن هم تحت 30 سنة، فيما لا تحسب النقاط لفئة الأساتذة، وستحسب النقاط للنادي الذي يمثله اللاعب، على أن يكون التنافس بين الأندية وفقاً للأحزمة، وليس الأوزان لمن هم تحت 30 سنة للرجال والسيدات.

نخبة

تنطلق منافسات اليوم الثاني من جولات أبوظبي غراند سلام في أبوظبي اليوم، حيث سيتنافس نخبة من أفضل اللاعبين في فئة الحزام الأسود، ومنهم ريكاردو إيفانجيليستا وجاو مياو وآدم وإردزينسكي وغيرهم.