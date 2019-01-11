بطولة الإمارات للتجديف الحديث في الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة 75 متسابقاً يمثلون كافة الأندية البحرية بالدولة ومن مختلف الجنسيات، وستكون الانطلاقة الأولى عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتضم البطولة أربع فئات في التجديف الحديث.

وأكد أحمد إبراهيم محمد نائب رئيس مجلس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، أنه انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة باستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، التي تساهم بدعم وتعزيز النجاحات الرياضية لاسيما البحرية؛ نستضيف هذا الحدث بشكل دوري، فضلاً عما يتمتع به مارينا الفجيرة من بنية تحتية وواجهة بحرية كنواة لنجاح البطولات التي تستضيفها الإمارة، وأضاف كما أن حرص واهتمام الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي، وسعيه لتنويع السباقات والنشاطات لاسيما التجديف الحديث «الكاياك» يأتي تماشياً مع سياسة النادي والتي نتطلع من خلال أكاديمية تدريب الناشئين إلى تطوير ممارسة رياضتي الكاياك والتجديف الحديث، بحيث تكون من المناشط الرئيسية على مستوى المنطقة الشرقية، وتشكيل فريق تجديف من خريجي أكاديمية تدريب الناشئين ينافس في البطولات المحلية والدولية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، وأن يكون سباق اليوم إضافة جديدة لنجاحات الفجيرة.