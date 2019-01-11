«سي إن إن»: «ألترا ماراثون المرموم» يكسر الأرقام القياسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

على درب كسر الأرقام القياسية، انطلقت دبي منذ زمن، لتتخذ هذه المرة من صحرائها محطة لحدث عالمي آخر، عنوانه العريض «ألترا ماراثون المرموم» الصحراوي، الأطول في العالم، حسب ما جاء في تقرير على موقع «سي إن إن»، على مسافة تمتد لـ 270 كيلومتراً، في الرمال سار المتسابقون وخاضوا تجربة تتفوق، من حيث المسافة على الأقل، على «ماراثون الرمال» المغربي، الذي يمتد بطول 250 كيلومتراً تقريباً، والذي كان يعتبر الأطول في سباقات الصحراء.

موسم الافتتاح

وتحدى في الموسم الافتتاحي داخل محمية المرموم، 19 عداء، بعضهم، في ظل درجات حرارة قاربت الـ 35 درجة مئوية، لتتوج المسيرة بفوز المتسابق المغربي رشيد المرابطي، الفائز ست مرات بـ «ماراثون الرمال»، ووصل خط النهاية بعد 31 ساعة و17 دقيقة.

وتحدث مدير السباق النرويجي، أوليه بروم، المشرف على صحة المتسابقين الأبطال لمحطة «سي إن إن»، مشيراً إلى أن الركض لمسافات طويلة عبر الرمال المهدرة للطاقة، يعتبر من الرياضات القاسية، وهو أمر «لا يمكن الاستخفاف به».

وأضاف بروم، الذي يعتقد أن دبي التي تستضيف مثل تلك الفعاليات بشكل منتظم، قد تشكل همزة الوصل لعدائي الصحراء. وقال في معرض التعليق على سباقات ديسمبر: «الرحلة مليئة بالسحر، وقد رأينا ظباء المها الصحراوية، وغزلان الجبال والعديد من الطيور المهاجرة».

ويضم «ألترا ماراثون المرموم»، أكثر من 400 فعالية رياضية محلية، يشرف عليها مجلس دبي الرياضي. وقد أشار مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في المجلس، غازي المدني، إلى أن التخطيط لسباقات عام 2019 قد بدأت.