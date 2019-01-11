..و3 مباريات قوية في كأس كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم ثلاث مباريات لحساب الجولة الثالثة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، وتبرز للواجهة، لقاء العين مع ضيفه الوصل، في المجموعة الأولى، وبنفس المجموعة، تحتضن الصالة الرياضية بنادي بني ياس، مباراة الضيفين الجديدين على ساحة المنافسة، فريقي بني ياس والوحدة، وأما المباراة الثالثة لحساب المجموعة الثانية، وتشهدها الصالة الرياضية بالشارقة، وتجمع بين فريقي الشارقة والظفرة، ويحاول الوصل العودة من دار الزين، بانتصار ثمين على حساب مضيفه العين بدار الزين، في موقعة تعتبر الأبرز بمواجهات الجولة الثالثة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والتي ينشد طرفاها من اللاعبين المواطنين، تجاوز كل منهما الآخر، في موقعة لا تخلو من الإثارة والندية، لخصوصية لقاء طرفيها بساحات اللعبة، وفي الفوز وحصد نقاط المباراة.

ويتطلع الأصفر إلى العودة من دار الزين بفوز يمنحه اعتلاء قمة المجموعة الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط بختام الجولة الثانية، بعد شباب الأهلي المتصدر، والحال لم يختلف كثيراً عند أصحاب الأرض، والذي يتطلع للبقاء ضمن الساعين لبلوغ الدور الثاني، بعد أن توقف رصيده عند 3 نقاط.

ويتطلع الشارقة للفوز، عندما يستقبل فريق الظفرة جديد اللعبة بعناصره الشابة، بعكس أصحاب الأرض، الذي يتطلع للصدارة، رغم تعادله في الجولة الأولى أمام النصر 17-17.

تشهد الصالة الرياضية بنادي بني ياس لقاء بني ياس والوحدة،، يسعى كل منهما لتجاوز الآخر، وتحقيق الفوز الأول لكل منهما بمشوارهما بالبطولة.