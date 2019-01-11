إسحاق ووافية بطلا شطرنج كأس رئيس الدولة

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، التي نظمها اتحاد الشطرنج على مدار أسبوع بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات تبلغ أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً على مستوى الدولة، وعقب انتهاء الجولة التاسعة والأخيرة من المسابقات الأربع، أقيم حفل الختام لتوزيع الجوائز على الفائزين، بحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، راعي الختام، والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله آل بركات رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية، كما تم تقديم هدية تذكارية إلى راعي الحفل وتكريم عدد من الجهات.

تميز إسحاق ووافية

وتُوِّج الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج بكأس بطولة الرجال والميدالية الذهبية، بعد أن جمع 8.5 نقاط وضعته في المقدمة، ويعد اللاعب الوحيد في البطولة الذي لم يخسر أية مباراة في 9 جولات، وتعادل في مباراة واحدة فقط، فيما نال عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي الفضية برصيد 7.5 نقاط، وكانت البرونزية من نصيب إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي بفارق كسر التعادل مع زميله من نفس النادي سالم أحمد سالم، وفي بطولة السيدات، حققت الذهبية اللاعبة وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين، برصيد 8.5 نقاط بفارق نقطة كاملة عن وصيفتها آمنة نعمان لاعبة نادي دبي صاحبة الفضية، وأحرزت البرونزية زميلتها ياسمين برصيد 6 نقاط.

بطلا الناشئين والناشئات

وفاز حمد عصام لاعب نادي الشارقة بالميدالية الذهبية في بطولة الناشئين تحت 14 سنة مسجلاً 8.5 نقاط، حيث لم يخسر أية مباراة وحقق الفضية عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة، برصيد 7.5 نقاط، وحصل زميله في النادي، اللاعب محمد سعيد اليليلي على الميدالية البرونزية برصيد 6 نقاط، وفي مسابقة الناشئات تحت 14 سنة، كانت المنافسة شرسة في الأمتار الأخيرة، حيث تساوت 3 لاعبات على المركز الأول برصيد 7 نقاط، وحسم كسر التعادل الترتيب العام، لتنال الذهبية فاطمة الوهابي لاعبة نادي أبوظبي ونالت الفضية زميلتها لطيفة الدرمكي وحصلت على الميدالية البرونزية زينب درويش لاعبة نادي العين.

أغلى البطولات

وقال حسين الشامسي مدير البطولة: وصلنا إلى خط النهاية في أغلى البطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات ولكنها ليست نهاية البطولات، وتم تكريم من أجاد وحقق المراكز الأولى، وترك بصمة كبيرة في البطولة إلا أن من لم يحالفهم التوفيق مازالت أمامهم فرصة للعودة من جديد والمنافسة في بطولات أخرى ونحن في بداية عام جديد هو عام التسامح.

شكر

وجه حسين الشامسي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لرعايته الكريمة للبطولة وإلى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، على مبادرته الطيبة بتقديم الجوائز المالية للفائزين، كما نشكر الشركاء الداعمين لإنجاح الحدث الغالي، ومنها إدارة جامعة عجمان على استضافتها للحدث، وكذلك الأندية الشريك الاستراتيجي للاتحاد.