صالة الأندلس بالشارقة تستقبل بطولة الاتحاد لمبارزة الشباب والفتيات غداً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق صباح غد في صالة الأندلس الرياضية بالشارقة، بطولة الاتحاد للمبارزة للناشئين تحت 17 سنة للشباب والفتيات، في الأسلحة الثلاثة (الفلوريه والإيبيه والسابر)، وهي البطولة الأولى التي ينظمها اتحاد اللعبة في عام التسامح، وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون القاعدة العريضة من الفئات السنية للمبارزة، كما أنها تعد البطولة الثانية التي ينظمها الاتحاد هذا الموسم لهذه الفئة العمرية التي يوليها اهتماماً خاصاً وهي فئة الناشئين. وكانت البطولة الأولى هي باكورة بطولات الموسم في أبوظبي خلال أكتوبر الماضي. ويأتي تنظيم هذه البطولة ليكرس اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بالناشئين والبراعم، ومن المقرر مشاركة كل من أندية: الظفرة وبني ياس والوحدة وشباب الأهلي دبي ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الشارقة الرياضي وفريق نادي بني ياس، إضافة إلى مراكز الشارقة وكلباء والعين للمبارزة والمهارات الحديثة وأكاديمية دبي للمبارزة وفريق وزارة التربية والتعليم.

تجهيزات البطولة

وقد استكملت اللجنة الفنية بالاتحاد بالتعاون مع إدارة صالة الأندلس بالشارقة كل الاستعدادات لإقامة البطولة، حيث تم تجهيز 7 ملاعب ألومنيوم لاستيعاب المشاركين وتم إسناد رئاسة اللجنة الفنية إلى د محمد عطية، على أن يترأس موسى البلوشي لجنة التحكيم.

ومن المقرر مشاركة الحكام الدوليين الإماراتيين بإدارة فعاليات البطولة، وهم: أشوق المصعبي وخليفة الزرعوني وسلطان المازمي وعمران البلوشي والعنود مبروك ودانة شطاف، إضافة إلى الدوليين من الدول العربية، وهم: حسام جلال ومناد غازي وعامر الناطور، وتم إسناد لجنة الملاعب إلى المهندس علاء لبيب.

نشر اللعبة

وعبّر محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن سعادته بمشاركة كل هذا الحشد الكبير من الطلبة والطالبات من أبناء الإمارات والمقيمين من جميع الجنسيات في بطولات الاتحاد، وأضاف: بلا شك فإن الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الذي يترأس الاتحاد العربي للمبارزة أيضاً، له رؤية ثاقبة في نشر اللعبة عبر البلدان العربية، فالاهتمام بالنشء من أولويات الاتحاد لنشر رياضة المبارزة في دولة الإمارات.

وعن نظام البطولة قال المنصوري: إنها للشباب والفتيات تحت 17 سنة، في الأسلحة الثلاثة لكل فئة، تشارك الفتيات بالإيبيه والفلوريه والسابر، وكذلك الشباب في منافسات الفلوريه والإيبيه والسابر، وتقام النهائيات في تمام الخامسة مساءً بحضور عدد كبير من المسؤولين والمهتمين باللعبة.

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قال محمد غانم المنصوري عن أندية الدولة التي تمارس المبارزة إنه يوجد أكثر من 12 نادياً ومركزاً متخصصاً على مستوى الدولة تهتم برياضة المبارزة اهتماماً كبيراً، وبفضل من الله وجهود اتحاد الإمارات للمبارزة استطعنا تحقيق المعادلة الصعبة ووصلنا إلى هذا الرقم في زمن قياسي من عمر هذا الاتحاد الذي أصبح شاباً قوياً، ونطمح إلى مضاعفة عدد الأندية المتاحة حالياً.